Депутат Кармазін вимагає з'ясувати, що робить в Україні фонд Березовського

Народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя Юрій КАРМАЗІН просить правоохоронні органи та прокуратуру з’ясувати участь російського бізнесмена, який проживає в Англії, у роздмухуванні скандалу з розбещенням дітей.

Про це Ю.КАРМАЗІН заявив на прес-конференції в УНІАН.

"Я звертаюся до генерального прокурора, керівників правоохоронних органів, щоб вони поставили питання про допит пана Б. на предмет участі в цій справі... що сьогодні робить в Україні його фонд і чим він займається", - сказав Ю.КАРМАЗІН.

Він також вважає, що правоохоронці мають допитати одного зі співробітників його Фонду громадянських свобод, від якого, за словами депутата, виходили погрози на адресу українського правозахисника Едуарда БАГІРОВА (який захищає інтереси батька розбещених дітей - УНІАН).

При цьому Ю.КАРМАЗІН наголосив, що вимагатиме від вітчизняних правоохоронців докласти всіх зусиль, щоб вони мінімізували вплив різних іноземних фондів чи організацій, особливо під час виборів. "Це має переслідуватися нашими правоохоронними органами, і для цього є абсолютно всі можливості", - сказав депутат.

Представництво Міжнародного фонду цивільних свобод, яке належить Борису Березовському, в Україні очолює Артем Дегтярьов, стверджує "Українська правда". Він - близький друг Олени П., яка ініціювала справу про згвалтування дітей колишнім чоловіком Дмитром П. При цьому подружжя П. тривалий час конфліктувало через розподіл власності.

Керівник організації "Правова допомога журналістам і представникам ЗМІ" Едуард Багіров повідомив на пресс-конференції, що в квітні цього року Дмитро П. звернувся до нього по правову допомогу. Тоді Артем Дегтярьов почав погрожувати Дмитрові П. і його юристам, щоб вони закрили справу. "У розмовах Дегтярьов також згадував про зв`язки з якимось російським олігархом, який живе в Лондоні, і обіцяв за його допомоги дискредитувати нашу організацію", - розповідає Багіров.