Тимошенко погрожує чиновникам кримінальними справами

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє звільняти чиновників земельних органів, а також порушувати кримінальні справи у разі невиконання ними рішення уряду про спрощений порядок видачі земельних актів на присадибні ділянки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на селекторній нараді з питань оформлення земельних актів.

«Керівники державних земельних структур, а також керівники кадастрових служб, які не проводять відповідні операції і не роблять відповідні кроки, вже на сьогоднішній день звільнені. І цим не завершиться. Якщо ми будемо десь ще реєструвати, що вони не виконують своїх повноважень, ми будемо порушувати кримінальні справи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду попередила всіх чиновників про відповідальність. «Я попереджую, і попереджую достатньо радикально. Мені кожен день будуть класти на стіл керівники Держкомзему та Державного земельного кадастру, поіменно, всіх злочинців, які сьогодні людям не видають акти», - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також пообіцяла оголошувати прізвища голів сільських та селищних рад, які не приймають заяви від громадян. «Ми будемо знаходити управу», - наголосила прем’єр-міністр.

«У нас існує структура виконавчої влади – голови обласних державних адміністрацій, голови районних організацій. Я розумію, що сьогодні ці люди в більшості, на жаль, виконують політичне замовлення і не роблять те, що вони повинні робити, щоб люди отримали акти. Я не маю можливості сьогодні приймати кадрові рішення. Але я хочу сказати, що у мене дуже добра пам`ять, і за кожний такий злочин проти людей ви будете відповідати все одно», - попередила глава уряду.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, найкраще організована робота з видачі земельних актів в Черкаській та Дніпропетровській області, а найгірше – в Харківській, Тернопільській, Донецькій, Києві та Севастополі.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою №844 від 5 серпня п.р. «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України в 2009 році» затвердив Порядок безкоштовного оформлення і видачі громадянам України в 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки. Уряд виділяє на видачу держактів 507 млн. грн.

При цьому Держкомзем підтвердив реалістичність введення спрощеної процедури видачі громадянам актів на землю, згідно з якою до кінця поточного року планується завершити видачу держактів під будівництво і обслуговування житлового будинку і споруд, під індивідуальне селянське господарство в межах населеного пункту і садівництво.

За даними Держкомзему, на 13 жовтня п.р. в Україні безкоштовні державні акти на право власності на землю одержали 0,5% громадян, які звертаються із заявами про їх отримання.