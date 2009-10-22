Одному з адвокатів у справі про згвалтування дітей погрожує міліція?

Адвокат Валерій КОНОВАЛОВ, який захищає інтереси матері постраждалих від насильства дітей, заявляє про безпрецедентний тиск на нього з боку органів Міністерства внутрішніх справ України. Про це В.КОНОВАЛОВ заявив в інтерв`ю УНІАН.

Нагадаємо, що керівник МВС Юрій ЛУЦЕНКО звинуватив адвоката потерпілої Олени ПОЛЮХОВИЧ у тому, що він нібито вимагав хабар у народного депутата України Руслана БОГДАНА. 21 жовтня на прес-конференції адвокат потерпілої Андрій ЦИГАНКОВ розповів журналістам про свої зустрічі з народними депутатами України Сергієм ВЛАСЕНКОМ і Р.БОГДАНОМ, організовували які С.ВЛАСЕНКО і адвокат В.КОНОВАЛОВ.

За словами А.ЦИГАНКОВА, його колега В.КОНОВАЛОВ впродовж останніх місяців активно брав участь у цій справі. З ним часто радився А.ЦИГАНКОВ, він особисто зустрічався з О.ПОЛЮХОВИЧ. Крім того, відучора, після надходження погроз на адресу адвокатів, вони уклали домовленість, що у випадку, якщо А.ЦИГАНКОВА затримають, її адвокатом виступатиме В.КОНОВАЛОВ.

В інтерв`ю УНІАН В.КОНОВАЛОВ повідомив, що відразу після прес-конференції А.ЦИГАНКОВА його по мобільному телефону попередили, щоб він не виходив на прес-конференцію. А якщо він вийде, то «по тобі порушуватиметься справа вже за зовсім іншими епізодами». В.КОНОВАЛОВ повідомив, що сьогодні вранці йому зателефонував клієнт, якого він не бачив декілька років, із заявою, що адвокат погрожує його синові. Адвокат вважає це продовженням погрози, що вже пролунала, і своєрідним шантажем.

«Останні декілька днів біля мого будинку стояла міліційна машина, - розповів В.КОНОВАЛОВ. – Я був пару днів у відрядженні, вони по домофону говорили з моєю дружиною, назвавшись міліцією. У період, коли мене немає в Києві, моїх дітей зазвичай відвозить до школи і забирає водій. Цього разу, побачивши мою доньку, вона високого зросту, вони (представники міліції) буквально стали витягати її з машини. А коли водій став її захищати, вони уточнили, що їм потрібна Ольга КОНОВАЛОВА – моя дружина».

В.КОНОВАЛОВ повідомив, що сьогодні його зобов`язали на 14.00. прийти до УБОЗ Міністерства внутрішніх справ. Як його повідомили, це не допит, але прийти він повинен обов`язково. В.КОНОВАЛОВ сказав, що перед цим він готовий дати короткий брифінг для преси.