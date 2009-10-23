На незадовільне фінансування війська Україні вже вказують у НАТО

У НАТО вказують на дуже незадовільне фінансування Збройних сил України і розчаровані провалом проведення міжнародних навчань.

Про це в інтерв`ю проекту «Флот2017» заявив спеціальний представник Генерального секретаря НАТО на Південному Кавказі і в Центральній Азії Роберт СІМОНС, делегація на чолі з яким зараз працює в Києві у форматі засідань з розгляду Річної національної програми підготовки України до вступу до НАТО, затвердженої в серпні цього року.

«Україна не може виробити чітку законодавчу базу щодо співпраці з НАТО. Це стосується, наприклад, проведення міжнародних навчань під егідою Альянсу. Провали таких навчань, які були останнім часом, вкрай негативно позначилися на міжнародній співпраці і на стані Збройних сил України», - сказав спецпредставник НАТО і висловив жаль, що «за останній рік Україна втратила ціле «покоління» експертів, які могли б працювати весь цей час з НАТО і розбиратися в питаннях відповідності вимогам Альянсу».

Р.СІМОНС також відзначив незадовільне фінансування Збройних сил України.

«Ми спостерігаємо відсутність «внутрішніх» навчань підрозділів Збройних сил, на які накладається і завал міжнародних навчань в Україні, слідством чого є зниження боєготовності і падіння рівня відповідності вимогам НАТО», - констатував Р.СІМОНС.