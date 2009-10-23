Тігіпко: повага до суду – одне, а перетворення суддів на касту – інше
"Потрібне щеплення від корупції"
Претендент на поста Президента України Сергій ТІГІПКО переконаний, що українська судова система потребує щеплення від корупції і тяганини.
Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він сказав, коментуючи заяву члена керівництва Секретаріату Ради Європи Жана-Луї ЛОРАНА про те, що Європейський суд з прав людини занепокоєний великою кількістю справ, які надходять з України..
За словами С.ТІГІПКА, «Європа дає нам сигнали про необхідність судової реформи».
«Тотальне невиконання судових рішень зводить нанівець все, що робиться судами для відновлення порушених прав громадян, - зауважив С.ТІГІПКО. – Кричущі приклади відомі – це і невиконання рішень за позовами вкладників до банків, громадян до держорганів, за трудовими спорами. Починати потрібно саме з реформи виконавчої служби».
«Друге завдання, яке потрібно вирішити негайно – це скорочення термінів розгляду справ в судах і дотримання їх, - наполягає він. – Повага до суду – одне, а перетворення суддів на відірвану від суспільства касту – зовсім інше».