Зварич: задля зміни лідера фракції НУ-НС зібралася «різношерста компанія»

Шляхом зміни керівника фракції НУ-НС Президент України і Партія регіонів намагаються розвалити коаліцію, заявляє представник фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції НУ-НС, за його словами, чергова інформаційна хвиля навколо спроб змінити голову фракції «Наша Україна - Народна Самооборона» Миколу МАРТИНЕНКА закінчилась нічим.

«Для зміни голови фракції сформувалась різношерста компанія. З різних причин свої зусилля об’єднали Президент та лояльні до нього депутати, Партія регіонів (через низку депутатів, які контролює колишній високопосадовець Банкової) та навіть деякі позапарламентські бізнесмени, ображені на уряд», - відзначив Р.ЗВАРИЧ.

«Використовувався найрізноманітніший інструментарій - від тиску до обіцянок посад ображеним депутатам та пропозицій матеріальних спокус із багатьма нулями. Для того, аби залучити голоси, почала вкидатись інформація про начебто зібрану більшість – мовляв, поспішайте приєднатись. Зміна керівника фракції НУ-НС мала б призвести до її виходу з коаліції. І це – головна мета цього проекту», - підкреслив Р.ЗВАРИЧ.

«Дивним чином перегукуються між собою заява депутата НУ-НС В`ячеслава КИРИЛЕНКА про нібито зібрані голоси за зміну голови фракції та заява одного з лідерів Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА про те, що у разі такої зміни НУ-НС може вийти зі складу коаліції і буде створена нова парламентська більшість», - зауважив Р.ЗВАРИЧ.

Він наголосив, що для зміни голови фракції необхідне проведення її засідання, особисте голосування мінімум 37-ми депутатів та відповідно оформлений протокол. «Попри всі обіцянки та анонси, цього зроблено не було. І це підтверджує небажання депутатів фракції брати участь у цій політичній авантюрі», - сказав депутат.