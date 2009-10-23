Турчинов: Ющенко і Янукович не повинні приховувати свою співпрацю

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає антиконституційними спроби створити тимчасовий уряд без формування нової коаліції в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів, коментуючи заяву одного з представників Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА про можливість створення тимчасового уряду.

«Ніхто не може заборонити дружити проти нас ні ЮЩЕНКУ, ні ЯНУКОВИЧУ, але, будь-ласка – тільки конституційним шляхом», - сказав А.ТУРЧИНОВ.

Перший віце прем’єр додав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Партія регіонів на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ спробували через дестабілізацію ситуації в парламенті шляхом заміни керівника фракції НУ-НС розвалити демократичну коаліцію і сформувати нову. «Але традиційно відбувся фальстарт – з одного боку це Секретаріат Президента проголосив, що відбулися зміни в коаліції, що є неправдою, і протягом парламентського дня ніяких ні протоколів, ні заяв з цього приводу не відбулося. З іншого боку синхронно із цією заявою відбувся виступ одного із лідерів Партії регіонів пана ЄФРЕМОВА, який заявив про побудову найближчим часом технічної більшості», - пояснив він.

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що уряд спокійно міг би сприйняти формування нової коаліції, якби В.ЮЩЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ співпрацювали відкрито. «Усе це пробують зробити антиконституційним шляхом», - додав він.

Перший віце-прем’єр нагадав, що згідно з чинною Конституцією діючу парламентську коаліцію може замінити нова коаліція, яка сформує новий коаліційний уряд. «Будь-які конституційні шляхи – будь-ласка. Але ж спроби приховувати свої союзи у вигляді ситуативних більшостей, інших варіантів голосувань в парламенті, чи формувань якихось квазі-урядів неконституційним шляхом, ми будемо розглядати як спробу антиконституційних заколотів і діяти відповідно до Конституції», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник лідера Партії регіонів О.ЄФРЕМОВ заявив, що допускає можливість створення коаліції за участю фракцій Партії регіонів та НУ-НС для забезпечення діяльності тимчасового уряду.

Водночас, за словами О.ЄФРЕМОВА, коаліція між НУ-НС і Партією регіонів за ідеологічними принципами навряд чи можлива. «Можлива суто коаліція більшості, коли виникне патова ситуація і потрібно буде забезпечити роботу тимчасового уряду. Я допускаю можливість, що буде створена тимчасова коаліція», - сказав він.