Віхи тижня: плач Литвина, Майдан для Юлі і парламент із несподіваним ККД

Віхи тижня: плач Литвина, Майдан для Юлі і парламент із несподіваним ККД

12:49, 26 жовтня 2009
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Востаннє на всю країну плакав публічно прем`єр СРСР Микола Рижков. Тимошенко продемонструвала «вишитий» симбіоз Жанни д`Арк і матері Терези...

Президентська кампанія вже в перший тиждень ознаменувалася сльозами і смертю. Фаворити гонки за пост глави держави стартували масштабно. Парламентарії знову були незвично активні. У фракції НУ -НС готуються до зміни керівництва з політичними наслідками, які мають далекі цілі.

Володимир Литвин витирає сльози рушником під час свого виступу на ХІ з`їзді Народної партії. Київ, 21 жовтня
Старт президентської кампанії виявився наповненим сюрпризами. Першим реєструвався у якості кандидата в Президенти раніше відомий тільки у професійних колах юрист Олег Рябоконь - мабуть, перший претендент на статус технічного кандидата.

Відзначився  Володимир Литвин, який розплакався на партійному з`їзді у присутності 10 тисяч соратників. Чи то на Володимира Михайловича подіяв вишитий мамою рушник, чи то каталізатором став візит до цитаделі європейського парламентаризму: на Британські острови, який відбувся напередодні. Кадри з ридаючим спікером обійшли всі телеканали країни. Востаннє на всю країну плакав публічно прем`єр Радянського Союзу Микола Рижков. Але вибори, особливо президентські, - подія надзвичайна цинічна, тому варто очікувати поширення в рамках виборчої кампанії «сліз Литвина». Штаб спікера розмірковує, що краще випустити під цією маркою - парфумерію для виборців чи все-таки «вогняну воду».

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович виступає під час ХІІ з’їзду партії, який висунув його кандидатом на посаду Президента України, 23 жовтня
Віктора Януковича однопартійці висунули без ексцесів. Принаймні, представники партійних угруповань, що протистоять один одному, не дозволили собі публічних випадів на адресу свого Лідера, а той відпрацював обов`язкову програму вождя опозиції. Вікторові Федоровичу, як показує ситуація, не потрібні різкі рухи, скоріше, потрібно навчитися вести сепаратні переговори з нинішніми конкурентами на предмет підтримки у другому турі. Поки ж він обіцяє податкові канікули малому бізнесу, збільшення населення України до 50 мільйонів і власну переконливу перемогу у президентських перегонах.

Юлія Тимошенко
Не менше, ніж головний конкурент, упевнена в своєму тріумфі Юлія Тимошенко, яка відкрила перед багатотисячним натовпом на столичному Майдані деякі раніше невідомі факти своєї біографії. Виявилось, студенткою Тимошенко розвантажувала шини для підробітку до стипендії, як віце-прем`єр по ПЕК зуміла ліквідувати заборгованості по зарплатах і пенсіях (цікаво, чим у 2000-му займався тодішній прем`єр Ющенко). Як з`ясувалося, для лідера БЮТ «українська мова - те саме, що й життя», а під час її перебування в СІЗО до неї зверталися з проханням про захист тамтешні неповнолітні в`язні. Більш «вишитого» симбіозу Жанни д`Арк і матері Терези у вітчизняній президентській кампанії поки не було і, напевно, не буде.

Втім, процес висунення кандидатів сповнений несподіванками й іншого ґатунку. Героєм-одинаком, без «фронтальної» підтримки, здав документи у Центрвиборчком молодий та ранній Арсеній Яценюк.

Віктор Ющенко
Діючий глава держави Віктор Ющенко взагалі не поспішає стартувати в перегонах за президентське крісло, наче економить кошти на проведення агітації.

Під час з`їзду СПУ помер секретар політради партії Михайло Мельничук, але ця  трагедія не зупинила соціалістів від четвертого висунення кандидатом у президенти Олександра Мороза. Сан Санич, до речі, продемонстрував нездатність знаходити спільну мову з будь-ким, за що йому, ймовірно, доведеться заплатити принизливо низьким для старожила української політики результатом.

Свій внесок у майбутні президентські вибори вніс і Конституційний Суд. На Жилянській досить оперативно розглянули президентське і депутатське подання про неконституційність окремих положень виборчого закону, ухваливши справді соломонове рішення. Визнано неконституційними положення про необхідність для голосування за кордоном перебувати на консульському обліку, про можливість делегувати для роботи у виборчу комісію тільки жителів даного виборчого округу. Зате відміну відкріпних талонів визнано такою, що відповідає Основному Закону. Стримане задоволення з приводу рішення Конституційного Суду виявили і на Банковій, і в штабах фаворитів президентських перегонів. Адже  всі розуміють, що їх результат вирішуватиметься в другому турі, коли ставки постійно підвищуватимуться.

Несподівано високий коефіцієнт корисної діяльності продемонструвала Верховна Рада. Парламентарії не лише прийняли в цілому закон про підвищення соціальних стандартів, але й уміло «замилили» питання про відміну власної недоторканності. Повернуться до нього законодавці вже після президентських виборів, і ніхто не дасть гарантію, що рішення буде позитивним. Заразом (мабуть, це дуже показовий крок) у сесійній залі провалили всі ініціативи з внесення змін до Конституції. Мабуть, після завершення президентської  кампанії куди актуальнішим буде питання відміни політичної реформи, проголосованої напередодні третього туру минулих президентських виборів.

Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко під час засідання Верховної Ради, 20 жовтня 2009 р.
Не залишилася без уваги законодавців і «справа педофілів» -  зі звітом у Верховній Раді виступили генеральний прокурор Олександр Медведько і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Останній додав негативу до скандальної справи, розповівши про шантаж з боку адвокатів потерпілої сторони одного з депутатів-бютівців. Правда, з боку це виглядало скоріше як прагнення «найчеснішого мента» перехопити ініціативу з рук регіоналів, які наполегливо вимагають його «скальп». Наразі ж кримінальну справу за фактом розбещення неповнолітніх з МВС  передано в Генеральну прокуратуру, на яку постарається вплинути  Віктор Ющенко.

Мартиненко
Президент минулого тижня опинився у несподіваному  для себе амплуа закулісного гравця. Лідер фракції НУ-НС Микола Мартиненко звинуватив Ющенка й шефа президентського Секретаріату Віру Ульянченко у зборі підписів за свою відставку. Микола Володимирович останнім часом особливо не приховував трепетного ставлення до прем`єра, але воно, як з`ясувалося, далеко не до душі багатьом членам донезмоги демократичної фракції НУ-НС. У найближчій перспективі замаячило повернення до фракційного штурвалу В’ячеслава Кириленка, який заперечує виконання завдань Банкової, у віддаленій - видніється вихід фракції з коаліції. Цей сценарій дозволяє прогнозувати проведення дострокових парламентських виборів якраз між інавгурацією нового Президента і призначеними на 30 травня 2010 року виборами до місцевих органів влади.

Євген Магда

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