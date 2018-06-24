Віхи тижня: плач Литвина, Майдан для Юлі і парламент із несподіваним ККД
Востаннє на всю країну плакав публічно прем`єр СРСР Микола Рижков. Тимошенко продемонструвала «вишитий» симбіоз Жанни д`Арк і матері Терези...
Президентська кампанія вже в перший тиждень ознаменувалася сльозами і смертю. Фаворити гонки за пост глави держави стартували масштабно. Парламентарії знову були незвично активні. У фракції НУ -НС готуються до зміни керівництва з політичними наслідками, які мають далекі цілі.
|Володимир Литвин
Відзначився Володимир Литвин, який розплакався на партійному з`їзді у присутності 10 тисяч соратників. Чи то на Володимира Михайловича подіяв вишитий мамою рушник, чи то каталізатором став візит до цитаделі європейського парламентаризму: на Британські острови, який відбувся напередодні. Кадри з ридаючим спікером обійшли всі телеканали країни. Востаннє на всю країну плакав публічно прем`єр Радянського Союзу Микола Рижков. Але вибори, особливо президентські, - подія надзвичайна цинічна, тому варто очікувати поширення в рамках виборчої кампанії «сліз Литвина». Штаб спікера розмірковує, що краще випустити під цією маркою - парфумерію для виборців чи все-таки «вогняну воду».
|Віктор Янукович
|Юлія Тимошенко
Втім, процес висунення кандидатів сповнений несподіванками й іншого ґатунку. Героєм-одинаком, без «фронтальної» підтримки, здав документи у Центрвиборчком молодий та ранній Арсеній Яценюк.
|Віктор Ющенко
Під час з`їзду СПУ помер секретар політради партії Михайло Мельничук, але ця трагедія не зупинила соціалістів від четвертого висунення кандидатом у президенти Олександра Мороза. Сан Санич, до речі, продемонстрував нездатність знаходити спільну мову з будь-ким, за що йому, ймовірно, доведеться заплатити принизливо низьким для старожила української політики результатом.
Свій внесок у майбутні президентські вибори вніс і Конституційний Суд. На Жилянській досить оперативно розглянули президентське і депутатське подання про неконституційність окремих положень виборчого закону, ухваливши справді соломонове рішення. Визнано неконституційними положення про необхідність для голосування за кордоном перебувати на консульському обліку, про можливість делегувати для роботи у виборчу комісію тільки жителів даного виборчого округу. Зате відміну відкріпних талонів визнано такою, що відповідає Основному Закону. Стримане задоволення з приводу рішення Конституційного Суду виявили і на Банковій, і в штабах фаворитів президентських перегонів. Адже всі розуміють, що їх результат вирішуватиметься в другому турі, коли ставки постійно підвищуватимуться.
Несподівано високий коефіцієнт корисної діяльності продемонструвала Верховна Рада. Парламентарії не лише прийняли в цілому закон про підвищення соціальних стандартів, але й уміло «замилили» питання про відміну власної недоторканності. Повернуться до нього законодавці вже після президентських виборів, і ніхто не дасть гарантію, що рішення буде позитивним. Заразом (мабуть, це дуже показовий крок) у сесійній залі провалили всі ініціативи з внесення змін до Конституції. Мабуть, після завершення президентської кампанії куди актуальнішим буде питання відміни політичної реформи, проголосованої напередодні третього туру минулих президентських виборів.
|Юрій Луценко
|Микола Мартиненко
Євген Магда