Секретаріат Ющенка обіцяє в новорічну ніч здивувати всю Україну

Керівники держави готують відеоролики з новорічними вітаннями.

Про це пише газета «Дело» в №238 від 27 грудня.

Зокрема, як повідомила керівник прес-служби Секретаріату Президента Лариса МУДРАК, ніяких політичних «месіджів» про політичну реформу чи протистояння з урядом у новорічному привітанні Президента Віктора ЮЩЕНКА не буде.

«Ми робили презентацію звернення для радників глави держави, керівництва Секретаріату Президента і керівництва інформаційних служб. У всіх ролик викликав приємне здивування», — розповіла Л.МУДРАК. Початок нової традиції святкових звернень Президента українці зможуть побачити практично на всіх вітчизняних телеканалах.

Дія, як і минулого року, відбуватиметься біля Маріїнського палацу. «Це новий, європейський, формат підходу до підготовки новорічного звернення Президента», — зазначила Л.МУДРАК. За її словами, звернення буде спрямоване саме на пересічних громадян, які в ці дні зайняті святковими клопотами.

Автори сценарію святкового привітання Президента кажуть, що постаралися максимально гармонійно поєднати в ролику святкову атмосферу з українською ідентичністю, містичним ухилом і державною атрибутикою.

За інформацією джерел «Дела», прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ також виступить з новорічним привітанням на центральних телеканалах. Але в який час, поки що не відомо.

У прес-службі глави уряду говорять про те, що вітальний запис з В.ЯНУКОВИЧЕМ уже зроблений.

Колишній прес-секретар В.ЯНУКОВИЧА, народний депутат Ганна ГЕРМАН повідомила, що прем`єр готовий прийняти будь-яку пропозицію записати поздоровлення для українців від вітчизняних телеканалів.

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ також зможе привітати громадян країни з Новим роком. 29 грудня відповідне звернення транслюватиме парламентський канал «Рада». Ролик уже записаний, але його зміст поки що залишається в таємниці. У більш неформальній обстановці можна буде побачити О.МОРОЗА на телеканалі «Інтер» у новорічному шоу «Карнавальна ніч» 31 грудня. Окрім голови парламенту, на карнавалі також будуть присутні й інші політики, але менеджери «Інтеру» не називають конкретних прізвищ.

Скромнішим, але не менш масштабним обіцяє стати привітання лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО. Політик виступить з новорічним зверненням на всіх обласних телерадіокомпаніях 31 грудня о 23.50 в трихвилинному відеоролику.

За даними газети «Дело», Ю.ТИМОШЕНКО порадить українцям не говорити про політику в новорічний вечір і за прикладом героїв фільму «Іронія долі», «відправити до лазні всіх політиків, які не виправдали очікувань виборців», — щоб вони там мірялися, у кого більша влада. Також Ю.ТИМОШЕНКО побажає українцям «забути про проблеми і повернутися в казку — оскільки справжня ознака дорослості — це залишити місце для дитинства в серці».

Окрім трансляції звернення, жителі регіонів зможуть побачити привітання лідера БЮТ на біг-бордах. Їх розміщення взяли на себе місцеві організації блоку. На біг-бордах намальоване серце, яке розтоплює блакитний фон, і напис: «Зима ненадовго. Весна обов`язково прийде. Усміхніться!». До речі, текст писала сама Ю.ТИМОШЕНКО, зазначає видання.

На ТРК «Ера» також звучатиме привітання Ю.ТИМОШЕНКО. На національних каналах лідеру опозиції відмовилися надати час для новорічного привітання, вимагаючи за це оплати за рекламним тарифом.