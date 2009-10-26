У БЮТ хочуть посадити керівництво Нацбанку на депутатську зарплату

Народні депутати від БЮТ пропонують Верховній Раді встановити членам Правління Національного банку України щомісячний посадовий оклад в розмірі, встановленому народному депутату.

Відповідний проект закону “Про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України», внесений народними депутатами від БЮТ Віктором ШВЕЦОМ, Юрієм ПРОКОПЧУКОМ та іншими, зареєстровано у Верховній Раді.

Законопроектом також передбачається, що надбавки до посадового окладу членів Правління НБУ будуть здійснюються у розмірі, встановленому для членів Кабінету міністрів України.

В законопроекті пропонується виключити з переліку повноважень Правління НБУ право самостійно приймати рішення щодо форм оплати праці та визначати перелік посад працівників, трудовий договір з якими укладається у формі контракту.