У Миколаєві оголосили біг-борд-війну корупції та лобізму чиновників

Народний депутат України, член Народно-патріотичного об`єднання "За демократію і справедливість" Геннадій ЗАДИРКО має намір балотуватися на пост мера міста Миколаїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі об`єднання «За демократію і справедливість», про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в Миколаєві.

Г.ЗАДИРКО нагадав, що 1 жовтня в Миколаєві з`явилися 32 біг-борди з його заявою «Іду на Ви». Він зазначив, що своїм висуненням на пост мера Миколаєва «оголошує війну корупції, бездіяльності та лобізму чиновників». Г.ЗАДИРКО упевнений, що у разі його обрання на пост міського голови він, на відміну від діючої влади міста, зможе реалізувати свою програму і навести лад у житлово-комунальному господарстві, транспортній сфері, у виплаті заробітної плати, містобудуванні, землевідведенні тощо.

Він пообіцяв, що представить свою виборчу програму відразу після початку передвиборчої кампанії. «Я можу абсолютно відповідально заявити, що після виборів 30 травня 2010 року в міській раді буде представлена фракція з достатньо великою кількістю людей. Робоча назва фракції - «Фракція Геннадія Задирка «За кращий Миколаїв», - сказав він. Г.ЗАДИРКО упевнений, що цю фракцію очікує успіх, і вона не допустить таких зловживань і такої корупції, які зараз є в міській раді.

Він зазначив, що на даний момент відбувається формування його команди, і запросив усіх людей, які готові відстоювати інтереси міста, приєднається до нього.

Як повідомляв УНІАН, чергові вибори у місцеві органи влади призначені Верховною Радою України на 30 травня 2010 року.