Як Ви зустрічатимете Новий рік?

Весільне фото подружжя Плачкових

Світлана Плачкова, дружина губернатора Одеської області

ПРИДУМАЄ НОВІ САЛАТИ

Напевно, ми поїдемо на Куликове поле. А потім пройдемося Дерибасівською. Я - одеситка, і тому в цю ніч мені хочеться прогулятися вулицями рідного міста. А святкове меню ще тільки обдумую. Придумаю якісь нові салати.

Ігор Зварич, народний депутат (Партія регіонів) ЗУСТРІНЕ СВЯТО У ВИШИВАНЦІ Я зустрічатиму Новий рік у родинному колі, в Івано-Франківську - разом з дружиною, дітьми, внуками. У мене велика сім`я.

Дружині ось купив каблучку з її каменем - гранатом. Дітям тільки підбираю подарунки. Внуки вже дещо отримали на день святого Миколая, тому везу набори гелевих ручок. Одягаємося ми цього дня в народні костюми, я буду у вишиванці. А стіл буде таким, як на Різдво.

Йосип Вінський, народний депутат (позафракційний) ЇСТИМЕ ОЛІВ`Є І ДИВИТИМЕТЬСЯ ТЕЛЕВІЗОР Я 31 грудня завжди вдома. До цього дня жінки прикрашають ялинку - живу, звичайно. Я вручаю дружині і дочці подарунки, які передав їм Дід Мороз. Це кожного разу різні подарунки. Але оскільки вони завжди мовчки і з вдячністю їх приймають, то я думаю, що їм вони подобаються. На Новий рік ми споживаємо звичайну традиційну їжу, дивимося телевізор.

А 2 січня у мене день народження. Ситуація зобов`язує бути вдома, приходять гості. Я люблю хороші напої, неважливо, що це: хороший коньяк, хороша горілка або хороший віскі.

На день народження прийдуть родичі, друзі, близькі, нові соратники з БЮТ і, напевно, старі - від СПУ.

Едуард Зейналов, народний депутат («Наша Україна») ПОКАТАЄТЬСЯ НА СОБАКАХ Ми на Новий рік з сім`єю їдемо до Фінляндії, конкретно: до Лапландії, в село до Діда Мороза. За останні роки діти практично не бачили снігу, ми дуже сподіваємося, що він буде у Фінляндії, і боїмося наврочити. Хочемо покататися на санях з собачими упряжками і на оленях. У дружини був недавно день народження, тому ми домовилися, що подарунок їй буде заразом і на Новий рік. А дітям ось підбираємо.

Ксенія Ляпіна, народний депутат («Наша Україна») ПІДЕ НА МАЙДАН Буду вдома, в Києві. Приготую салати - незвичайні з морепродуктами, і нафарширую качку або гуску з яблуками. Другого числа у нас день народження онука. Він - головний клієнт Діда Мороза. Але оскільки він його трохи побоюється, то Дід Мороз просто пришле йому машинки і конструктор.

31-го ми будемо з друзями вдома, а потім вийдемо в центр, на Майдан - на головну ялинку, а 1-го і 2-го - прийматимемо гостей.

Опитувала Маша Міщенко