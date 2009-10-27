У Харкові почався суд у справі про замах на Добкіна і Кернеса

У Харківському апеляційному суді сьогодні проходить перше слухання у справі Олега МЕДВЕДЄВА, якого звинувачують у замаху на життя Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА, секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА і його сина Кирила.

Як повідомляє ІА "МОСТ-Харьков", мати О.МЕДВЕДЄВА бере участь в судовому процесі як цивільний захисник. Також О.МЕДВЕДЄВА захищають два адвокати.

Інтереси потерпілих представляє адвокат Володимир ОСТАПЕНКО.

Справу слухають судді ЗАДНІПРОВСЬКИЙ і Олександр МОЗГОВИЙ, а також три народні засідателі.

О.МЕДВЕДЄВА звинувачують за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України («Навмисне вбивство» - УНІАН). Максимальне покарання за цією статтею – довічне позбавлення волі.

За версією слідства, О.МЕДВЕДЄВ був організатором спроби вбивства М.ДОБКІНА, Г.КЕРНЕСА і його сина Кирила.

Адвокат потерпілих В.ОСТАПЕНКО на першому засіданні суду наполягав на тому, щоб суд визнав потерпілих цивільними позивачами і заявив клопотання про залучення до матеріалів справи цивільних позовів від М.ДОБКІНА, Геннадія і Кирила КЕРНЕСІВ про відшкодування моральних збитків у розмірі 5 тисяч гривень кожному.

Проте, адвокат О.МЕДВЕДЄВА - Наталія ХОРУНЖА заявила протест.

"Заяви написані від третьої особи (від імені адвоката потерпілих) і не можуть бути розглянуті", - заявила Н.ХОРУНЖА.

Судді підтримали протест. А також попросили зазначити у клопотанні, в чому полягають моральні збитки, завдані потерпілим.

"У чому полягає моральна шкода - в клопотанні не обгрунтовано. Може, вони по ночах не сплять", - сказав суддя О.МОЗГОВИЙ.

О.МЕДВЕДЄВА було затримано 6 грудня 2007 року за підозрою в організації замаху на життя секретаря Харківської міськради Г.КЕРНЕСА.

У 2007 році сталися два замахи на життя Г.КЕРНЕСА. У січні біля готелю "Національ" у ту мить, коли секретар міськради виходив з готелю, спрацював вибуховий пристрій, начинений невеликими металевими предметами. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Другий вибух стався у червні того самого року. Пізно вночі, коли Г.КЕРНЕС виходив з міськвиконкому, спрацював аналогічний вибуховий пристрій. Від вибуху постраждав бізнесмен Ігор ЯЛДІН, який виходив з будівлі разом з Г.КЕРНЕСОМ.

За рік до цього - в липні 2006 року – О.МЕДВЕДЄВ потрапив до лікарні швидкої допомоги з численними ножовими пораненнями.

У липні 2008 року Г.КЕРНЕС продемонстрував журналістам аудіозапис, на якому, на його думку, О.МЕДВЕДЄВ обговорює з виконавцем вбивство мера Харкова М.ДОБКІНА і секретаря міськради.