У ЦВК очікують до 30 кандидатів, і жодного технічного?

У Центральній виборчій комісії не прогнозують великої кількості технічних кандидатів під час президентської кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

«Розмір грошової застави збільшено у 5 разів. Я не думаю, що технічні кандидати можуть подати декларацію про заставу у 2,5 млн. грн. і після виборів якимось чином пояснювати податковій адміністрації чи іншим правоохоронним органам, звідки у них взялися реальні кошти. Навряд чи на цих виборах буде механізм реєстрації технічних кандидатів»,- сказав він.

А.МАГЕРА також зауважив, що в цілому Центрвиборчком очікує, що кандидатами у президенти України буде зареєстровано 20-30 осіб.

Як повідомляв УНІАН, станом на сьогодні, 27 жовтня, Центральна виборча комісія зареєструвала сімох кандидатів на пост Президента - Олега РЯБОКОНЯ, Анатолія ГРИЦЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКА, Володимира ЛИТВИНА, Сергія ТІГІПКА та Інну БОГОСЛОВСЬКУ.