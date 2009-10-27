Рада міністрів ЄС затвердила Порядок денний асоціації з Україною

Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин Європейського Союзу затвердила Порядок денний асоціації з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН e Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради 26-27 жовтня в Люксембургу.

“Порядок денний асоціації має дві мети: визначає кроки з підготовки Угоди про асоціацію та сприяє досягненню політичної асоціації та більшої економічної інтеграції України до ЄС”, - зазначається у рішенні.

У рішенні також ідеться, що Рада співробітництва Україна-ЄС створить Спільний комітет, який займатиметься оглядом прогресу імплементації Порядку денного асоціації, а також щодо наступних пріоритетів у двосторонніх відносинах.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ повідомив, що під час саміту Україна-ЄС, який відбудеться 4 грудня, планується ухвалити Порядок денний асоціації Україна-ЄС.

Україна та ЄС 16 червня на засіданні Ради співробітництва вже схвалили Порядок денний асоціації, якій має стати новим практичним інструментом співпраці, замінивши План дій.