Хто ж залишився з Віктором Ющенком?

Сьогодні Президент України Віктор Ющенко подав до Центвиборчкому документи на реєстрацію його кандидатом на пост Президента України. Він піде на вибори як самовисуванець. Яка команда залишилася в Президента, хто йому допомагатиме у виборчому процесі? Коментують політики та експерти.

Олесь Доній, народний депутат (НУ–НС, Народна самооборона):

ГУБЕРНАТОРИ АКТИВНО ДОМОВЛЯЮТЬСЯ – ХТО З ТИМОШЕНКО, ХТО З ЯНУКОВИЧЕМ

Востаннє Віктор Андрійович зустрічався з фракційною групою «Народної самооборони» у ВР на початку грудня минулого року. Зустріч закінчилася перепалкою, і після цього групу на зустріч більше не запрошували. Тобто з усією фракцією НУ–НС Ющенко вже не намагався зустрітися...

Останнім часом помітне охолодження відносин Президента навіть із депутатами, котрі орієнтуються на Ющенка, зокрема з групи «За Україну», яка критично ставиться до Юлії Тимошенко та інших кандидатів у президенти.

«За Україну», що завжди вважалася найбільш проющенківською силою в НУ–НС, останнім часом формує власні структури по регіонах, і хоча з морально-етичної точки зору вони не дозволяють собі критикувати Ющенка, але вже зрозуміло, що навіть у цієї групи є внутрішній конфлікт із партією “Наша Україна”. Тому очевидно, що Ющенко мусить спиратися не тільки на партійні структури, а й на людей, які формально працюють у його адміністрації.

Проте й тут є проблеми. За формальними ознаками від нього залежать губернатори. Принаймні він, згідно з Конституцією, після подання Кабміну затверджує їх, проте маю інформацію, що значна частина губернаторів проводить переговори – хто з Тимошенко, хто з Януковичем, тому, можливо, Ющенку з організаційними структурами буде важко.

Швидше за все основну підтримку він матиме від свого ідеологічного ядра, тобто від людей, котрі за останні два-три роки повірили, що він відстоюватиме національні інтереси, національні цінності. Приклади цього – його заяви щодо історії, культури.

Я не знаю, чи Ющенко сьогодні володіє достовірною інформацією щодо своїх рейтингів. Чи, можливо, його оточення продовжує брехати йому, що рейтинги куплені й не відповідають дійсності.

Кому підуть його голоси? Голоси так просто не передаються… Це дуже непросте питання. Якби він навіть персонально закликав голосувати за Тимошенко чи Януковича, – не факт, що виборці Ющенка послухають його. А швидше за все він у другому турі не закликатиме голосувати за когось конкретно. Максимум – може висловити негативне ставлення до когось із двох кандидатів. Це пом’якшений варіант агітації.

Виборці Ющенка ставляться негативно як до Тимошенко, так і до Януковича. Проте якщо Янукович і далі демонструватиме свою відверту проросійськість, то більшість виборців Ющенка, зціпивши зуби, голосуватиме за Тимошенко. Якщо ж поведінка Януковича буде більш поміркована, розумніша, то прогнозувати щось важко.

Що краще – Янукович чи Тимошенко? Це складне питання. Якщо говорити про мене персонально, то я б волів узагалі інших лідерів для держави. Я неодноразово казав, що всі наші сьогоднішні так звані лідери не боролися за незалежність України, тому вони й відповідно ставляться до української державності. Для них вона не є самоцінністю, вони бачать владу лише як інструмент. На жаль, зі мною в цьому плані не погоджується більшість населення України. Тому ми змушені з цими лідерами пити чашу до кінця.

Олександр Волков, депутат попередніх скликань:

НАШОУКРАЇНЦІ РОЗУМІЮТЬ, ЩО В ЮЩЕНКА НУЛЬОВІ ШАНСИ, АЛЕ СВОЄ МАЙБУТНЄ ПОВ’ЯЗУЮТЬ САМЕ З НИМ

Віктор Ющенко йде на вибори як само висуванець. Я цього не розумію, бо він є головою політичної партії «Наша Україна». То як це може бути? Невже партія його не підтримує?!

Я розмовляв з більшістю нашоукраїнців, і всі вони розуміють, що шанси Ющенка виграти вибори дорівнюють нулю, проте всі хочуть пов’язувати своє майбутнє на парламентських виборах саме з ним. Проте завдяки «Нашій Україні» нинішня Ющенкова ситуація є така, яка є, тобто погана. Він втратив довіру населення – від 70–75% до 3%.

Завжди казали, що оточення робить короля. Отже, даруйте, хрінове було оточення, раз свого короля залишило з самими шкарпетками.

Ющенко мав би бути ображений на себе, адже за такої підтримки народу не зміг зробити нормальну державу, не спромігся виробити нормальні відносини з усіма нашими сусідами та вивести Україну з політичної кризи.

Я просто дивуюся, чому він у цій ситуації не використовує прихильників своєї політичної сили – щоб вони його висували.

Я прогнозую, що Ющенко набере десь 4,5% відсотка. За кого голосуватиме його електорат у другому турі? Точно знаю, що він ніколи не підтримає кандидата від лівого блоку чи Януковича. Гадаю, вони віддадуть свої голоси за Тимошенко.

Як на мене, основна ідея, чому він іде ще раз у Президенти, – аби потім пройти в парламент. Тобто, гадаю, на наступних парламентських виборах він формуватиме нову команду.

Я довго вагався, нарешті вирішив відкрито підтримувати Юлю Тимошенко. Гадаю, Тимошенко краща. А люди нехай самі вирішують.

Чому всі чоловіки так люблять Тимошенко? Ну, я в неї закохався не сьогодні. Я підтримував її весь час і у 2004 році, зокрема. Щоправда тоді в нас відбулося непорозуміння, бо її оточення бачило, які в нас складаються відносини, вона прислухається до мене, – тому збунтувалося. Тоді я не потрапив до списків у ВР. Проте минув час, ми сіли, поговорили, прийняли рішення, тепер я в її команді. І зроблю все для того, щоб вона перемогла.

Ксеня Ляпіна, народний депутат (НУ-НС, «За Україну»):

ВІН І У 2004 РОЦІ ЙШОВ ЯК САМОВИСУВАНЕЦЬ

Насамперед Президентові допомагатиме команда «Нашої України».

Чому самовисунення? Він іде так само, як і йшов у 2004 році. Може, всі забули, але тоді він теж самовисувався. Різниця тільки в тому, що тоді потрібно було збирати 2,5 чи 3 мільйони підписів громадян. А сьогодні – гривень, тобто вибори комерціалізували шляхом змін до закону від БЮТ і “Регіонів”.

Віктор Ющенко шукатиме підтримку в різних політичних колах, які не задоволені тими двома кандидатами.

Також я маю інформацію, що Ющенка підтримуватимуть ті організації Руху, яких вигнали з їхньої рідної хати. Ви знаєте, що в Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській областях рухівці підтримують Ющенка, а не Тимошенко, яку підтримують кучмісти... Значна частина УНП, яка не задоволена тим, що Костенко хоче реалізувати власні амбіції, теж підтримуватиме Віктора Ющенка, організаційно, зокрема.

Кому підуть відсотки Ющенка в разі, якщо він не переможе? Уявлення не маю. Гадаю, ми спершу попрацюємо в першому турі, а потім вирішуватимемо, коли раптом щось... Я, наприклад, цього “раптом щось” не бачу. Бачу тільки, якщо в другий тур виходить Тимошенко і Янукович, – то це називається «що вмер Данило, що болячка задавила». Тобто різниці між цими двома – жодної.

Дмитро Корчинський, лідер партії «Братство»:

У ПІКУ ЯНУКОВИЧУ, СКРЕГОЧУЧИ ЗУБАМИ, ЛЮДИ ГОЛОСУВАТИМУТЬ ЗА ТИМОШЕНКО

Те, що він пішов як самовисуванець, – типова ситуація, описана в Шекспіра в п’єсі «Король Лір». Коли король слабшає і старішає, біля нього нікого не залишається.

Але все одно ми згадуватимемо його правління з легким замилуванням і сумом. Хороший був Президент, нікому не заважав.

Так, його підтримуватиме його Секретаріат і ще декілька осіб, які не встигли перемикнути до конкурентів. Цього поки що достатньо. Потім не вистачатиме. Бо, як казав Видрін, в опозицію треба переходити не за три роки до закінчення режиму, а за три хвилини до повалення режиму. Гадаю, багато хто з ющенківських діячів це розуміє, тому перейдуть в опозицію десь за три дні до виборів.

Кому перейдуть його відсотки? Знаєте, по-перше, ще три місяці до виборів. Україна тим і цікава, що тут дуже важко щось прогнозувати, несподіванки – це основа української політики. Багато речей справді трапляється несподівано, неочікувано. Ніхто не міг передбачити, що з-під дивана вилізе майор Мельниченко, ніхто не міг передбачити, що публіка піде мерзнути на Майдан за такі речі, як чесні вибори. Ніхто не міг передбачити, що педофільські схильності наших депутатів стануть набуттям громадськості.

Тобто скільки насправді набере Ющенко, говорити рано. Якщо він все-таки не потрапить у другий тур, то, як на мене, його голоси відійдуть Юлії Тимошенко. Позаяк наша публіка голосує за остаточним принципом – не за тих, хто більше подобається (таких немає), а за тих, хто менш гидкий. І в піку Януковичу, скрегочучи зубами, голосуватимуть за Юлю Тимошенко.

Опитала Ксеня Лесів