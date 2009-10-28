Тігіпко: перш ніж давати звання Героя Бандері, варто подумати

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО застерігає, що “героїзуючи націоналістів, українська влада сварить нас не лише з Росією, але й з Польщею».

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, він сказав: «Трагедії минулого не повинні позбавляти українсько-польські відносини майбутнього», коментуючи рішенням влади польського міста Легниця назвати одну з вулиць Алеєю жертв геноциду ОУН-УПА. У цьому місті у Західній Польщі живуть переважно вихідці з Волині та їхні нащадки. У 1943 році на Волині відбувалися криваві сутички між українцями та поляками, йдеться у повідомленні.

«Рішення міської ради Легниці – чергова спроба польської сторони знову перетворити «волинську трагедію» на фактор сьогоднішньої політики. Але потрібно визнати, що частина відповідальності за посилення цієї негативної тенденції лежить і на сьогоднішній владі», – зазначив С.ТІГІПКО.

На початку 2000-х років примирення з Варшавою стало одним із пріоритетів української зовнішньої політики, і досягнуто його було за рахунок відмови обох сторін від педалювання конфліктів минулого, Однак Президент Віктор ЮЩЕНКО «у своєму захопленні ревізією історії зумів підірвати й основи польсько-українського взаєморозуміння», зауважив С.ТІГІПКО.

«Нас довго переконували, що на шляху повної реабілітації ОУН-УПА перепоною є лише Росія. Тепер ми бачимо, що і в Польщі безапеляційна героїзація націоналістичного руху періоду Другої світової війни викликає неприйняття. Держава, яка бажає жити в мирі зі своїм народом і сусідами, не повинна прославляти тих, хто написав на своїх знаменах націоналістичні та расистські лозунги. І перш ніж присвоювати звання Героя України Степану Бандері, варто ще раз подумати, які зовнішньополітичні наслідки це матиме», - підкреслив С.ТІГІПКО.