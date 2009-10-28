Партія регіонів: панове з МВФ остаточно заплуталися і розгубилися

Партія регіонів критикує політику Міжнародного валютного фонду щодо України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії.

У Партії регіонів вважають, що «останнім часом заяви представників МВФ скидаються на головоломки, які не мають логічної розгадки. Чиновники фонду один за одним виступають з суперечливими, взаємовиключними повідомленнями».

Зокрема, «нещодавно керівник департаменту зовнішніх відносин МВФ пані АТКІНСОН стверджувала, що кошти за стабілізаційною програмою виділялися винятково Національному банку України і винятково на підтримку стабільності національної валюти і на допомогу банківській системі. Одержавши у відповідь аргументоване, підтверджене неспростовними фактами заяву Партії регіонів про те, що другий транш кредиту МВФ у розмірі 1 млрд. 505 млн. 399,2 тис. доларів США (що в еквіваленті становить 11,529 млрд. грн.) 12 травня 2009 року, а також третій транш кредиту МВФ у розмірі 3 млрд. 293 млн. 59,4 тис. доларів США (що в еквіваленті становить 25,350 млрд. грн.) 31 липня 2009 року надійшли безпосередньо на казначейський рахунок уряду ТИМОШЕНКО, керівництво МВФ відреагувало вимогою до Президента України накласти вето на прийнятий парламентом закон про підвищення соціальних стандартів, мотивуючи це тим, що підвищення зарплат і пенсій суперечить умовам стабілізаційної програми співпраці України і МВФ», – йдеться в повідомленні.

Партія регіонів наголошує, що вже сьогодні постійний представник МВФ в Україні пан АЛЬЄР зробив заяву, яку «можна було б вважати сенсаційною: виявляється, «значна частина ресурсів, наданих МВФ Україні, була спрямована до державного бюджету на забезпечення своєчасної виплати урядом України зарплат і пенсій». Те, що МВФ фактично утримує уряд ТИМОШЕНКО, у нас не викликає сумнівів. Ми неодноразово наводили факти, що свідчать про те, що кредити МВФ становлять 44,3% надходжень до державного бюджету України. Отже для нас визнання, в будь-якій іншій країні, що працює з МВФ, стало б сенсаційним, для нас таким не є».

«Викликає подив інше: вражаюча обізнаність представника МВФ про те, на що витрачає гроші український уряд. Ні парламент України, ні платники податків не можуть добитися від уряду ТИМОШЕНКО правдивого звіту про доходи і витрати бюджету, а пан АЛЬЄР усе знає! Втім, це логічно з того погляду, що хто утримує уряд, той і одержує звіт», – заявляють у Партії регіонів.

У партії здивовані також тим, що постійний представник МВФ в Україні підтвердив, що стабілізаційна програма передбачає зростання державних зарплат і пенсій (а вони насправді з минулого року заморожені, тим часом реальна зарплата скоротилася більш ніж на 10%), але тільки відповідно до зростання інфляції - приблизно на 10%. «Але ж саме таке підвищення міститься в прийнятому Верховною Радою України законі про підвищення соціальних стандартів, який пані ТИМОШЕНКО назвала «атомною бомбою», а МВФ зажадав заветувати. Скидається, панове з МВФ остаточно заплуталися і розгубилися», – нагадують у Партії регіонів.

«Утім, гідний вихід з ситуації є: не втручатися у внутрішні справи України, зажадати від уряду ТИМОШЕНКО виконання зобов`язань за програмою і надавати кредитні кошти у суворій відповідності до умов програми», – йдеться в заяві Партії регіонів.