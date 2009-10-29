Кандидат у президенти Рябоконь повідомив, чий він «технічний кандидат»

Кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ заявляє, що бере участь у виборах Президента з метою об`єднати громадян у рух із самоорганізації і є "технічним кандидатом" громадянського суспільства. Про це йдеться у переданій УНІАН заяві О.РЯБОКОНЯ.

«Зазвичай технічний кандидат – це людина, не зрозуміло звідки взялася, він вирішує завдання невидимих замовників. Таким чином, вибори для нього – не головне. Його цілі перебувають за межами виборчої кампанії», - відзначає О.РЯБОКОНЬ.

При цьому він заявляє, що повністю відповідає цим критеріям. «Для більшості з вас я узявся «нізвідки». Ніхто не може зрозуміти, навіщо я йду на вибори. Не дивно. Мої цілі набагато ширші і не закінчуються цією кампанією», - відзначає О.РЯБОКОНЬ. Кандидат в Президенти стверджує, що його мета – «змінити порочну систему влади», яка руйнує країну. На думку О.РЯБОКОНЯ, всі громадяни України є заручниками цієї системи, і змінити її можна тільки «знизу», «коли кожний з нас візьме на себе відповідальність за те, як ми живемо». «Самоорганізація - єдиний шлях, який націлить всіх нас на творення і на глибинні зміни цінностей нашого суспільства», - відзначає О.РЯБОКОНЬ.

Він закликає громадян взяти участь у «розбудові нашої країни», об`єднуючись на рівні дворів, мікрорайонів, сіл і разом розв’язувати проблеми, що виникають. «Школи, лікарні, охорона правопорядку, захист праці, екологія - ми все це можемо вирішити і без допомоги влади, шляхом об`єднання наших зусиль. Ми маємо вимагати у влади дотримання наших прав, а не терпіти те, як влада знущається з нас за наш же рахунок. Ми діятимемо через свої об`єднання, де кожний добровільно покладає на себе обов`язки. Це співтовариство, кооперація свідомих і відповідальних людей», - відзначає О.РЯБОКОНЬ. Він переконаний, що саме таке співтовариство має витіснити «порочну систему чиновницького феодалізму з нашої країни, створити з часом політичну владу, яка виросте сама, природним чином, і робитиме тільки те, що їй доручимо ми – громадяни».

О.РЯБОКОНЬ заявляє, що він «технічний кандидат» громадянського суспільства, і його цілі перебувають за межами виборчої кампанії. «Моя головна мета – змінити систему. Моя мета в цій кампанії – розпочати рух громадян із самоорганізації. Якщо я стану Президентом – моє завдання – допомогти цьому руху, захистити його від системи», - підкреслює О.РЯБОКОНЬ.

Довідка УНІАН. О.РЯБОКОНЬ народився 17 грудня 1973 року в місті Вінниця. Одружений, має двох дітей.

Закінчив Київський Інститут міжнародних відносин, факультет міжнародного права (1995); Джорджтаунський університет (1996, Вашингтон).

О.РЯБОКОНЬ неодноразово називався кращим юристом України Спілками юристів і провідними юридичними виданнями міжнародного рівня. Створив першу на пострадянському просторі транснаціональну юридичну компанію «Магістр & Партнери». Брав участь в успішному захисті інтересів України щодо визнання нашої держави країною з ринковою економікою та інших гучних справах в країнах ЄС, в США, Росії, Китаї та інших країнах світу.