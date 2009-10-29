Генпрокуратура порушила справу за фактом прослуховування Зварича

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом порушення таємниці телефонних розмов народного депутата України Романа ЗВАРИЧА.

Про це «Левому берегу» стало відомо з власних джерел.

Зараз усі тематичні матеріали приєднано до справи №49-1361 - «справи про отруєння» кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА в 2004 році, проте, як очікується, найближчим часом будуть виділені в окреме провадження.

Р.ЗВАРИЧ звернувся до ГПУ після того, як «Левый берег», в рамках власного розслідування «справи про отруєння» опублікував цикл матеріалів, з яких виходило: у розпорядженні профільної ТСК ВР є файли із записами телефонних розмов «Романа» й «Марти», які обговорюють ніби-то можливості збагачення зразків крові кандидата В.ЮЩЕНКА діоксином в одній з клінік США.

Співробітниця ГПУ Лариса ЧЕРЕДНИЧЕНКО, з рапорту якої на ім`я генерального прокурора, власне, стало відомо про існування даних файлів, припускала: «Марта» - агентурне ім`я співробітниці американських спецслужб Катерини ЮЩЕНКО-ЧУМАЧЕНКО.

Надалі з`ясувалося: «Марта» - лікар, дружина брата Романа ЗВАРИЧА Марта ЛОПАТИНСЬКА-ЗВАРИЧ (у документах ГПУ вона фігурує як ЛОЗИНСЬКА-ЗВАРИЧ – ЛБ), з якою він по телефону радився на предмет того, де можна провести аналіз крові В.ЮЩЕНКА, що є в нього.

«У ході розслідування кримінальної справи органом досудового слідства буде ухвалено рішення про визнання Вас потерпілим і про повідомлення відповідним правоохоронним органам США щодо скоєння даного злочину стосовно громадянки США Марти ЛОЗИНСЬКОЇ-ЗВАРИЧ», - наголошується в листі заступника генерального прокурора України Миколи ГОЛОМШІ на ім`я Р.ЗВАРИЧА, що опинився у розпорядженні редакції «Левого берега».

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня Р.ЗВАРИЧ на брифінгу у ВР повідомив, що просить Генеральну прокуратуру України порушити кримінальну справу за фактом незаконного прослуховування його телефонних розмов.

Р.ЗВАРИЧ зазначив, що у 2004 році він дійсно мав телефонну розмову з дружиною свого брата Мартою ЛОПАТИНСЬКОЮ-ЗВАРИЧ, яка працює лікарем і проживає у США. За словами депутата, тоді він просив М.ЛОПАТИНСЬКУ посприяти у пошуках клініки чи лабораторії, яка могла б провести грунтовне дослідження крові тодішнього кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА і визначити, чим саме він був отруєний.

Однак, зауважив Р.ЗВАРИЧ, запис цієї телефонної розмови не зрозумілим чином потрапив у розпорядження Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка намагається встановити, чи дійсно В.ЮЩЕНКО був отруєний.

Він додав, що звернувся до Генпрокуратури з таким проханням ще тиждень тому, проте досі не отримав ніякої відповіді.

Р.ЗВАРИЧ також повідомив, що дружина його брата М.ЛОПАТИНСЬКА, зі свого боку, також має намір звернутися до ФБР із проханням порушити справу за фактом незаконного прослуховування її розмов.