Як Черновецький над мерією літав (фоторепортаж)

Як Черновецький над мерією літав (фоторепортаж)

14:44, 28 грудня 2006
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Активісти партії “Велика Україна” вирішили запустити київського мера у космос – разом з його комунальними тарифами. Прізвисько Леоніда Михайловича давно стало матеріалом для багатьох антимерівських символів

Сьогодні активісти партії “Велика Україна” вирішили “запустити” київського мера у космос – разом з його комунальними тарифами.

Прізвище і прізвисько столичного мера ("Льоня-космос") давно стали приводом для багатьох антимерівських символів

Пенсіонери, які свого часу голосували за Черновецького, тепер охоче долучаються до акції

Після того, як картонну фігуру мера відпускають з рук, ...

...вона починає набирати висоту

і до радості всіх, хто зібрався біля мерії, відправляється у космос разом з новими комунальними тарифами.
 

 Фото Дмитра Стаховського

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