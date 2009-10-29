Блок Кличка на знак протесту залишив сесійну залу Київради

На знак протесту депутати Блоку Кличка залишили сьогоднішнє засідання сесії Київської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, перед тим, як депутати вийшли з сесійної зали, лідер фракції Віталій КЛИЧКО голосно повідомив про це всьому депутатському корпусу: «На знак протесту наша фракція залишає сесію, тому що в таких умовах ми не можемо продовжувати роботу».

Як пояснила в інтерв’ю журналістам представник фракції Блоку Кличка Наталія НОВАК, депутати не згодні з тим, що їм не надаються вчасно документи по проектах рішень, які вносяться сьогодні з голосу і голосуються.

За її словами, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ виконує своє зобов’язання забезпечити дотримання регламенту в односторонньому порядку.

Н.НОВАК зазначила, що три рішення були проголосовані депутатським корпусом без відповідних проектів рішень, а коли депутати їх фракції намагалися взяти слово, щоб отримати необхідні пояснення, їм цього слова не надавали. В результаті фракція була змушена вдатися до блокування трибуни, завдяки чому все ж документи по цих трьох рішеннях були надані депутатам після невеликої перерви.

В той же час, наступним для голосування було оголошено питання, по якому знову не було ніяких документів.

При цьому Н.НОВАК підкреслила, що цей проект рішення мав дуже важливий зміст, оскільки стосувався порядку збереження документів по земельних питаннях.

Але при цьому не було оголошено навіть точної назви проекту рішення.

Вона зазначила, що невідомо, що закладено в це рішення, і не зрозуміло, яким чином депутати зможуть захищати інтереси київської громади, якщо вони голосують за незрозуміло що.

Н.НОВАК сказала, що фракція в таких умовах не бачить сенсу надалі брати участь у роботі сьогоднішнього засідання.