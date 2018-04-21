Сенсація в Київраді: обійшлося без мордобою
Обранці тихо, мирно вирішували питання... «Даруйте, але нічого вдіяти не можу: бійок сьогодні не буде», - підсумував Черновецький...
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Треба сказати, фігура Леоніда Михайловича викликає у багатьох напади віршування. Чи варто говорити, що зазвичай римовані рядки про мера можуть бути і краще. Правда, мені, наприклад, сподобалася така частушка: «Черновецкий – славный парень, бьет не в бровь, а прямо в глаз. Поимел сначала право, а потом уже всех нас». Головні слова тут: «поимел право»: улюблена газета Леоніда Михайловича називається «Имею право». Безславно закінчили свій виступ комуністи - вони просто непомітно розчинилися за годину після початку заходу.
В цей час у сесійному залі відбувалося щось неймовірне: жоден з дев`яноста зареєстрованих депутатів не бився, не обзивався на своїх колег, не кричав. Обранці тихо, мирно вирішували питання. Кулуарами ходив Михайло Бродський, який рясно сипав в адресу мера філіпіками. Депутат, зокрема, розповів журналістам, що 11 січня відбудеться перше судове засідання, на якому буде розглянутий факт легітимності або нелегітимності засідання депутатів 23 грудня. І позитивне рішення суду з цього питання стане офіційним приводом для проведення референдуму по відставці Черновецького.
Паралельно з цим депутати практично одноголосно проголосували за Програму соціально-економічного розвитку Києва. Також народні обранці більшістю голосів схвалили бюджет Києва наступного року.
Задоволений Черновецький виступив перед журналістами, заявивши, що це найбільш соціально-орієнтований бюджет, який тільки можна було придумати. А ще він сказав, що бійок сьогодні не буде і вибачився за це перед представниками ЗМІ. «Даруйте, але нічого вдіяти не можу: бійок сьогодні не буде», - підсумував мер.
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День закінчувався начебто мирно, проте в столиці залишилася маса невирішених проблем і конфліктів. Отже чекатимемо нових битв у Київраді в новому 2007 році. Тим більше, що вже в січні депутати від опозиції можуть раптово дістати відчутну підтримку: як тільки кияни, що відійдуть від свят, побачать рахунки за послуги ЖКГ.
Антон Зікора