Суд не визнав право кандидата від КПУ очолити Кіровоградську міськраду

Кіровський районний суд Кіровограда відхилив позов кандидата на посаду Кіровоградського міського голови, комуніста Володимира ПУЗАКОВА на рішення територіальної виборчої комісії про визнання виборів 26 листопада 2006 року недійсними.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході засідання було опитано близько двох десятків свідків, серед них п’ятьох членів міської ТВК, трьох членів дільничних виборчих комісій, кандидатів на посаду мера та їх довірених осіб.

Суд прийшов до висновку, що у виборчому процесі дійсно мали місце порушення, що суттєво вплинули на волевиявлення громадян.

Зокрема, ТВК не зуміла своєчасно забезпечити дільничні комісії копією постанови про скасування реєстрації кандидата на посаду міського голови Олександра НІКУЛІНА. У результаті чимало виборців голосували за виборчими бюлетенями, що згодом були визнані недійсними. Оскільки кількість таких бюлетенів за даними протоколів трьох виборчих округів Кіровограда складає близько 4 тисяч, а явка громадян становила 25%, суд визнав порушення таким, що вплинуло на підрахунок результатів голосування.

Як повідомляв УНІАН, за результатами голосування 26 листопада В.ПУЗАКОВ отримав 8,3 тисяч голосів виборців і став формальним переможцем виборів міського голови Кіровограда. Але 1 грудня міська ТВК винесла постанову про визнання виборів недійсними через порушення, допущені дільничними виборчими комісіями у ході голосування та при підрахунку голосів виборців.