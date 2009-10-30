Литвин каже, що не отримував паперів про позачергове засідання ВР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначає, що у парламент не надходили документи щодо проведення завтра позачергового засідання ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи заяву представників фракції Партії регіонів щодо необхідності провести в суботу, 31 жовтня, позачергове засідання для обговорення епідемічної ситуації.

В.ЛИТВИН зазначив, що якщо така ініціатива й існує, «то цілком очевидно, що це знову ж таки передвиборчий хід».

Він зазначив, що дане питання необхідно розглянути в парламенті, «але не в плані випускання пари». «Треба проаналізувати рішення, які ухвалені на рівні виконавчої влади, Міністерства охорони здоров’я, місцевих органів влади, і подивитися, що ми маємо зробити, бо інакше це буде черговий сплеск паніки, крику, які не додадуть нічого позитивного», - наголосив В.ЛИТВИН.

Ряд ЗМІ повідомили про те, що фракція Партії регіонів закликає провести завтра позачергове засідання ВР щодо епідемічної ситуації в Україні.