Газпром нагородили за зміцнення єдності Росії, Білорусі і України

Російський концерн "Газпром" став лауреатом премії Міжнародного фонду єдності православних народів за зміцнення духовної єдності Росії, Білорусі, України і низки інших країн з православною традицією. Крім того, церква відзначила подану нею підтримку в реалізації програм "Храми російської глибинки", повідомило РІА Новини.

Крім "Газпрому" премії отримають митрополит Варшавський і всієї Польщі Савва (налагодження міжрелігійного діалогу в Польщі), президент Вірменії Роберт Кочарян (збереження духовної цілісності нації) і шостий генеральний секретар ООН Бутрос Бутрос-Галі (видатна роль в нормалізації міжнародних відносин в складний період світової історії).

Опікунську раду Міжнародного фонду єдності православних народів очолює Патріарх Алексій Другий. Церемонія вручення премії відбудеться 21 січня. Лауреати одержать від 20 до 30 тисяч доларів.

Лента.ру