Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся по міжнародну допомогу в боротьбі з пандемією грипу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, В.ЮЩЕНКО надіслав 1 листопада листи на адреси лідерів Білорусі, Молдови, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Сполучених Штатів Америки, Угорщини, а також президента Єврокомісії та Генерального секретаря НАТО.

«Існуюча загроза національній безпеці України, яку ми не можемо нейтралізувати лише власними зусиллями, вимагає від мене звернутися до найближчих друзів і стратегічних партнерів за невідкладною допомогою», - наголосив Президент.

У листах Глави держави також міститься перелік першочергово необхідних медичних препаратів та обладнання, яких наша держава потребує для ефективної протидії поширенню епідемії грипу.

В.ЮЩЕНКО поінформував своїх закордонних колег про стан епідеміологічної ситуації в нашій державі, а також про заходи, що вживаються Україною з метою подолання пандемії грипу, зазначили у прес-службі.