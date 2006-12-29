ЦВК досі отримує інформацію про порушення при зборі підписів за референдум

До Центральної виборчої комісії досі надходять звернення місцевих рад про виявлені порушення в ході збору підписів на підтримку проведення референдуму про членство України в НАТО і Єдиному економічному просторі з Білоруссю, Казахстаном і Росією (ЄЕП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ під час засідання комісії, на якому розглядаються остаточні результати про кількість підписів громадян, зібраних на підтримку проведення референдуму.

«Зокрема, тільки в жовтні-листопаді 2006 року до комісії надійшло близько 20 звернень голів місцевих рад з проханням визнати недійсними підписні листи або підписи в підписних листах, також провести додаткові перевірки. Зрозуміло, що їх комісія також не може ігнорувати», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.

За його словами, частину цих звернень направлено до органів місцевого самоврядування для уточнення викладених у них фактів, а іншу частину – до прокуратур областей і міст для належного реагування.

Я.ДАВИДОВИЧ наголосив, що, враховуючи величезну кількість таких звернень, ЦВК «об`єктивно не могла раніше встановити загальну кількість підписів громадян України, які підтримали вимогу про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, як того вимагає закон».

Голова ЦВК також зазначив, що рішення Печерського районного суду міста Києва від 11 грудня 2006 року про бездіяльність ЦВК у питанні встановлення кількості підписів не набуло чинності, оскільки ЦВК оскаржила його в апеляційному порядку.

«ЦВК не може погодитися з твердженнями як частини політичних сил, так і окремих зацікавлених осіб про те, що ЦВК ніби то проявляла бездіяльність і, тим більше, зволікала зі встановленням результатів збору підписів і передачею відповідного протоколу Президенту України для ухвалення рішення про оголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою», - наголосив голова ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, СДПУ(о) з листопада 2005 року по лютий 2006 року по всій країні організувала 109 ініціативних груп. Вони зібрали на підтримку референдуму про членство України в НАТО і участь в Єдиному економічному просторі понад 4,6 млн. підписів, які були передані до ЦВК.

Відповідно до законодавства, для організації всеукраїнського референдуму за народною ініціативою необхідно зібрати не менш як три мільйони підписів.

30 жовтня цього року голова ЦВК Я.ДАВИДОВИЧ повідомив, що правоохоронні органи порушили 28 кримінальних справ за фактами порушень під час збору підписів за проведення референдуму про членство України в НАТО і ЄЕП.

У свою чергу, 9 листопада прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що відомство вивчає 10 кримінальних справ, порушених за фактами внесення неправдивих даних у підписні листи щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань вступу України до НАТО і ЄЕП.

11 грудня Печерський райсуд Києва зобов`язав Центрвиборчком підбити підсумки збору підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до НАТО і ЄЕП.

ЦВК оскаржила в Апеляційному суді м. Києва визнання її бездіяльності щодо підведення підсумків збору підписів за проведення референдуму з питань про вступ України до НАТО і ЄЕП.