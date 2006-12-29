У Києві вбили студента Національного авіаційного університету - громадянина Гамбії

У Києві невідомі особи ножем вбили студента Національного авіаційного університету - громадянина Гамбії.

Як повідомили УНІАН у ЦЗГ ГУМВС України в м. Києві, вчора о 17.08 до чергової частини Солом’янського райуправління міліції за телефоном 02 надійшло повідомлення, що в гуртожитку Національного авіаційного університету на Ніжинській, 12 спричинено ножове поранення іноземцеві.

На місце події, разом зі слідчо-оперативними групами столичного та районного управлінь, виїхали керівники Головного управління МВС України в м.Києві. Під час огляду згаданого гуртожитку було виявлено труп 34-річного громадянина Гамбії, студента 3-го курсу НАУ, з тілесним ушкодженням у вигляді колото-різаного поранення грудей.

Вахтер гуртожитку пояснила, що приблизно о 16.50 до фойє зайшов потерпілий, впав у коридорі і втратив свідомість. Вона одразу викликала «швидку допомогу». Згідно з інформацією диспетчера „03”, виклик надійшов о 16.59. Лікар „швидкої”, який прибув на місце, констатував смерть потерпілого.

За даним фактом Солом’янським райуправлінням міліції було порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 статті 121 Кримінального кодексу України: „Умисне тяжке тілесне ушкодження,... вчинене групою осіб, яке... спричинило смерть потерпілого”, яка передбачає до 10 років позбавлення волі. З метою встановлення свідків злочину продовжується поквартирний обхід прилеглих будинків та перевірка торговельних і розважальних закладів, що знаходяться поблизу місця події.