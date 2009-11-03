Тягнибок їздить на Toyota Land Cruiser (декларація кандидата)

Центральна виборча комісія оприлюднила декларацію про доходи кандидата у Президенти України Олега ТЯГНИБОКА .

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з оприлюдненими на сайті ЦВК документами, О.ТЯГНИБОК у 2008 рік заробив 188 тис. 596,82 грн. З цих коштів 181 тис. 748,32 грн. – заробітна плата та 6848,5 грн. – страхове відшкодування. Крім того у власності О.ТЯГНИБОКА квартира площею 33,88 кв. м та автомобіль Toyota Land Cruiser. Члени родини кандидата у президенти у 2008 році мали єдине джерело доходів – заробітну плату (16 тис. 220,82 грн. ). У власності родини також є квартира (135,52 кв. м).

Станом на 3 листопада ЦВК офіційно зареєструвала чотирнадцятьох кандидатів у президенти: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолія ГРИЦЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКА, Володимира ЛИТВИНА, Сергія ТІГІПКА, Інну БОГОСЛОВСЬКУ, Віктора ЯНУКОВИЧА, Віктора ЮЩЕНКА, О.ТЯГНИБОКА, Ю.КОСТЕНКА, Юлію ТИМОШЕНКО, Олександра ПАБАТА та Михайла БРОДСЬКОГО.