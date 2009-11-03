У Севастополі ДАІ знову завернула колону з російськими ракетами

Співробітники української Державтоінспекції 3 листопада заблокували просування Севастополем автоколони Чорноморського флоту Росії, повідомляє ІТАР-ТАСС.

У вантажівці, котра йшла в супроводі ще двох автомобілів та охорони, в арсенал ЧФ РФ перевозилися ракети, що відслужили свій термін.

За словами представників української сторони, проходження колони містом не було узгоджене з місцевою владою. Вони зажадали її повернення в пункт відправлення.

До місця події для усунення непорозумінь виїхали офіцери зі штабу флоту.

Керівник прес-служби ЧФ РФ Андрій КРИЛОВ відмовився давати докладніші коментарі до того, як ситуація буде повністю з’ясована.

Цей випадок став уже не першим. Раніше українські міліціонери кілька разів блокували пересування містом транспортних колон Чорноморського флоту, а також його бронетехніки та особового складу.

Щоразу українські представники заявляли, що російські військові не погоджували з ними маршрут руху і не одержували дозволу на перевезення людей і вантажів.