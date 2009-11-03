ВО "Свобода": грип - це піар-технологія, щоб зірвати вибори

У Всеукраїнському об’єднанні "Свобода" вважають грип найсучаснішою піартехнологією, спрямованою на запровадження в Україні надзвичайного стану та зрив президентських виборів.

Про це сьогодні в інтерн’ю УНІАН заявив голова Житомирської обласної організації ВО "Свобода" Руслан КОЦЮБИНСЬКИЙ.

"Каліфорнійський" грип - це одна з останніх піартехнологій, яка напевно прийшла до нас зі США, бо є такий момент схожості", - сказав Р.КОЦЮБИНСЬКИЙ.

За його словами, "якщо пригадати останні американські вибори, то не важко простежити, що там водночас з виборами з’явився так званий “курячий” грип”.

"Тоді ж одразу сусідні країни почали заявляти, що громадянам США буде заборонений в’їзд на їхню територію й сьогодні ми спостерігаємо схожу ситуацію в Україні", - додав він.

Р.КОЦЮБИНСЬКИЙ закликав владу оприлюднити списки померлих від грипу, "аби все було прозорим та зрозумілим та довести, що загроза епідемії грипу справді існує".

При цьому лідер житомирської "Свободи" підкреслив, що небезпека грипу в Україні "є справжньою нісенітницею, бо і Польща, і Угорщина, і Словаччина не перекривають кордони з Україною".

"Значить, то вже є нісенітниця повна, бо їхні консульства мали би вживати якихось заходів. І вже сьогодні по телебаченню лунає, що має бути оголошений надзвичайний стан, що автоматично призведе до зриву президентської кампанії, і Віктор ЮЩЕНКО й надалі буде собі Президентом", - припустив Р.КОЦЮБИНСЬКИЙ.