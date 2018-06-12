Політична міфологія України: імідж кандидатів
У суспільстві є чотири міфи: національного відродження, комуністичний, демократичний і імперський... Ющенко дрейфував у бік імперського, Яценюк зайняв дві ніші...
Прийнято вважати, що українці голосують серцем. Насправді, вибираючи кандидата, наші люди керуються міфами і архетипами, які були всотані з молоком матері і є частиною нашої ментальності.
Загальна характеристика міфівУ будь-якому суспільстві є чотири міфи: національного відродження, комуністичний, демократичний і імперський. Такий набір «живе» в свідомості громадян всіх країн, різниця лише в тому, де який міф домінує. Наприклад, у США і європейських країнах безумовне лідерство за міфом демократичного розвитку, в Китаї – за комуністичним, в Росії – за імперським. Переваги українців діляться приблизно так:
|Віктор Ющенко
|Сергій Тігіпко
|Олександр Мороз
|Дмитро Корчинський
За оцінками фахівців, для того, щоб міф «визрів», має пройти кілька десятиліть. При втручанні технологій процес можна прискорити, і на конструкцію міфу може піти 10–15 років. У будь-якому разі, працювати треба довго, до чого в Україні не звикли.
Найголовніше правило – під міфологему повинен бути підібраний відповідний лідер. Поки в сучасній українській історії був тільки один випадок влучення в точку – Віктор Ющенко. Він був єдиним кандидатом, який на минулих президентських виборах працював за міфом національного відродження, власне, тому йому і вдалося зібрати максимальний урожай – 52%, які він одержав при переголосуванні результатів другого туру. Тепер міф національного відродження став привабливим і для інших кандидатів.
Але тут важливо зазначити, що хоч би якими талановитими були технологи, створити харизматичного лідера, який повністю відповідав би міфологемі, практично неможливо.
І останнє – вибір українців завжди ірраціональний. За великим рахунком, ментальність громадян нашої країни така, що вони весь час шукають «ідеальних правителів», які змогли б вирішити всі їх проблеми. Це не добре і не погано, це лише констатація факту.
Міф національного відродження Електоральна група людей, яка живе цим міфом, у жодному разі не обмежується людьми, які вбираються на свята у «вишиванки», що власне і показали результати голосування в 2004–2005 роках. Це люди, які виступають за розвиток країни і збереження України як єдиної держави. Це ті, хто збирається тут ростити своїх дітей і не думає про еміграцію.
Чому ж Віктор Ющенко розгубив свій електорат, якщо міф національного відродження, як і раніше, є найпоширенішим? Національний міф став агресивним, і між рядків дедалі частіше почало з`являтися гасло «Україна для українців», що як ми знаємо, характерно для імперського міфу.
Проте у його електорату за п`ять років не могла відбутися зміна на рівні архетипу, міфи протягом життя однієї людини не змінюються. Тому в рамках міфу національного відродження відбувся поділ на «селянський» і «козацький», як його умовно називають фахівці. У козацький міф і перетекла та частина електорату, яку відсахав чинний глава держави. Це люди, які виступать за вольницю в широкому розумінні цього слова. Більше того, кількість носіїв цього міфу дещо збільшилася – з 50% до 55%. В першу чергу це відбулося за рахунок природного і неприродного спаду прихильників комуністичного міфу, а також за рахунок притоку молодих виборців, які дістали можливість голосувати.
В результаті на полі національного міфу зараз працюють майже всі провідні політики, можливо, навіть самі того не усвідомлюючи: Юлія Тимошенко, Віктор Янукович, Арсеній Яценюк, Віктор Ющенко. Причому, тоді як Ющенко і Тимошенко залишаються на полях селянського міфу, Янукович і Яценюк більше перемістилися у бік «козацької вольниці».
|Юлія Тимошенко
У конкурентів Тимошенко справи йдуть ще гірше, тому однозначно говорити про те, що вона не стане Президентом не можна.
|Віктор Янукович
Демократичний міф Наступним за значущістю для українців є демократичний міф. В основі цього міфу лежить ідея створення рівноправних партнерських відносин між владою і населенням. Відповідальність за те, що відбувається в країні беруть на себе всі, тобто відбувається розвиток горизонтальних відносин дорослих людей. Люди, що підтримують цей міф, своєю метою вважають не стільки розвиток держави, скільки власний добробут. І за великим рахунком, їм все одно який прапор майорить на вулиці.
Оскільки з цим міфом технологи ніколи активно не працювали, і всі п`ять років громадськості нав`язувалася ідеологія «соціального годування», масовим вихованням громадян, готових узяти на себе відповідальність, ідеологи так і не займалися, – демократичний міф у нас не сильно розвинений. Тобто не було роботи над зміною ментальності громадян. Виходячи з цього, кандидати, які працюватимуть з цим міфом, зможуть одержати голоси тільки «просунутого», міського і відносно забезпеченого населення. Є ймовірність, що за демократичного кандидата проголосує «покоління пепсі», у якого замість мізків споживчі настрої, але, зазвичай, ці люди не ходять на вибори.
Під час нинішньої виборчої кампанії в рамках цього міфу працює екс-голова Нацбанку Сергій Тігіпко. Багатий, успішний, здоровий, спортивний, добрий менеджер. Проблема лише в тому, що для перемоги немає достатньої кількості виборців, які б підтримували ідеї демократичного міфу.
Сам собі міфотворець
|Арсеній Яценюк
Подальша імідж-подача Яценюка пішла вже в рамках демократичного міфу. Але тут теж вийшов прокол, тому що на відміну від того ж Тігіпка, кар`єра у Яценюка стрімка, але осколочна. Люди не бачать в ньому професійного менеджера. Остаточно електорат заплутала зовнішня реклама Яценюка, що викликає на підсвідомому рівні відчуття жаху і наступу ворогів. Не зрозуміло, як підноситимуть Яценюка надалі. Однозначно можна сказати лише одне: якщо в нього перестануть вкладати гроші, і він зникне з інформпростору, то «лусне» і політичний проект.
Імперський і комуністичний міфи
|Петро Симоненко
А що стосується імперського міфу, то у нього немає шансів на розвиток: ментальність українського народу така, що цар-батечко у нас ніколи не буде запитаний. Тому і не вдається добитися успіху ні Російському блокові, ні Всеукраїнському об`єднанню «Свобода». Не дивуйтеся, що вони стоять в одному полі. Адже Тягнибок виступає саме за створення нової імперії в рамках України.
Післямова Для більшості кандидатів Україна важлива як бізнес-проект. Але є і винятки. Наприклад, для Юлії Тимошенко. Для неї влада – самоціль. Вона просто хоче бути царицею невеликої європейської держави. Причому не важливо, якої саме. Ющенко вважає, що його місія – зробити Україну Великою. Комуністи намагаються апелювати до патерналістських настроїв громадян. Демократи, за великим рахунком, поки що тільки зондують грунт.
Але у будь-якому разі, голосуючи, ми повинні розуміти, що іміджі кандидатів не мають ніякого відношення до того, що вони робитимуть, прийшовши до влади. Вони просто намагаються сподобатися нам з вами.
Світлана Солонська, директор Інституту політичного консалтингу Наталія Талалай
Наталія Талалай