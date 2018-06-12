Голова місії МВФ: Серйозна неузгодженість між гілками влади заважає рухатися далі

МВФ заявляє, що в Україні стабілізувалася економічна ситуація, закликає політиків уникати дій, що підривають одужання економіки, каже, що всім представникам влади потрібно працювати разом... Інтерв’ю голови місії МВФ спеціалізованому журналу Міжнародного валютного фонду IMF Survey on line

МВФ закликає українських урядовців створити консенсус для підтримки відновлення економіки та уникати дій, які б підігрівали інфляцію та викликали зростання безробіття.

Місія МВФ нещодавно повернулась з Києва після переговорів з владою щодо третього перегляду програмної угоди «Стенд-бай» з Україною, що передбачає виділення Фондом $16,4 мільярда. Журнал The IMF Survey узяв інтерв’ю в голови Місії МВФ в Україні пані Джейли Пазарбазіолу щодо поїздки та результати переговорів.

Який поточний статус програми в Україні?

Українська економічна програма, яку Фонд підтримував з минулого року, спромоглася стабілізувати вкрай важку економічну ситуацію. Ця стабільність є важливою для добробуту українського народу. Однак наша остання місія в Україну відзначила, що економічна політика в певних питаннях, включаючи подання проекту бюджету на 2010 рік, що ґрунтується на значному фіскальному розширенні, та закон про нові соціальні стандарти загрожують цим здобуткам. Тому ми цим переймаємося.

Ми готові продовжувати надавати допомогу, звичайно, якщо Україна обере шлях подальшого виконання програми та дотримання курсу на нарощення напрацьованих здобутків. Має місце одна серйозна неузгодженість між представниками влади щодо того, яким чином рухатися далі. Ми сподіваємося, що гілки влади в Україні вже найближчим часом порозуміються – навіть у світлі майбутніх виборів, – керуючись інтересами стабільної та сильної української економіки.

Яких результатів досягла українська економіка під час виконання економічної програми, підтримуваної Фондом?

Програма допомогла країні перемогти найгіршу кризу й водночас захистити соціальну стабільність. Це критично важливо. Пам’ятаєте, ситуація в Україні була дуже серйозна. Економіка перебувала у вільному падінні. Реальний ВВП знизився на 20% у першому кварталі цього року. Насправді, Україна була однією з країн, по якій найсильніше вдарила світова криза – з великим скороченням промислового виробництва та найгострішим спадом обмінного курсу. Це загалом віддзеркалило вразливість економіки держави на початку глобальної кризи. Метою програми було негайне розв’язання ключових проблем. У багатьох аспектах програма виявилася успішною, що стало можливим завдяки зусиллям української влади.

Які успіхи можна сьогодні зарахувати в актив економічної програми?

Зважте на останні тенденції. Скорочення промислового виробництва та роздрібної торгівлі від серпня уповільнюється, і виробництво почало зростати, хоча і з дуже низької бази. Водночас інфляція впала, ризики для банківського сектора значно скоротилися, обмінний курс стабілізувався.

Звичайно, перед Україною попереду ще довга дорога, ось чому важливо продовжувати вести правильну політику. Зокрема, глибока рецесія створила великий тиск на державні фінанси – саме цей аспект потрібно постійно й пильно контролювати, щоб не створити загрози для подальшого відновлення економіки.

Чи виступає МВФ проти підняття рівня пенсій та заробітної плати в Україні?

Захист бідних та безробітних і найбільш вразливих верств населення є для нас пріоритетом. В Україні захист пенсій та зарплат був особливо важливим питанням. Значна частка нашого фінансування була спрямована урядом саме на забезпечення своєчасних виплат пенсій і зарплат.

Але ми всі маємо подивитися реальності у вічі – наявність чи відсутність джерел фінансування накладає на збільшення видатків чіткі обмеження. У 2010 уряд запропонував підвищити зарплати й пенсії відповідно до інфляції – себто на 10 відсотків.

Саме таке зростання МВФ підтримує: воно збалансовує потребу захисту купівельної спроможності з необхідністю жити за статками і з урахуванням обмеження в ресурсах. Подальше зростання не можна профінансувати, не спровокувавши інфляцію чи значне скорочення працівників у державному секторі. Вища інфляція б’є по кожному. Але найбільш хворобливий удар відчують люди з низькими доходами. Аби реально захистити бідних, нам необхідно зберегти напрацьовані здобутки. Це означає – продовження правильної і зваженої економічної політики.

Чому вас занепокоїло прийняття закону про підвищення соціальних стандартів?

Я вже зазначала: неможливо підвищувати зарплати й пенсії так швидко без зростання безробіття та вищої інфляції. Це є дуже високою ціною, особливо для бідних.

Якщо закон про соціальні стандарти буде впроваджено в тому вигляді, як він був проголосований, то вартість цього кроку може досягти 7 відсотків ВВП, що є неможливим з фіскальної точки зору. Навіть враховуючи зміни в законодавстві, запропоновані Президентом – котрі поширюють індексацію передусім на зарплати низькооплачуваних робітників та службовців, – вартість цього закону становитиме щонайменше 2,5% ВВП, а це дуже велика добавка до дефіциту бюджету України. Як би ви не рахували, все одно держава не в змозі цього собі дозволити.

Цей крок стане контрпродуктивним, оскільки зростання дефіциту бюджету загрожуватиме економічній стабільності, а бідні й найбільш вразливі заплатять за це найбільшу ціну. З огляду на це ми повідомили Президента, що розраховуємо на те, що українська влада дотримуватиметься в цих питаннях попередніх домовленостей.

Чи є серед цих домовленостей необхідність перегляду проекту бюджету на 2010 рік?

Так. Уряд подав проект бюджету на 2010 з параметрами, які можуть призвести до дефіциту майже у 8% ВВП. Показник такого рівня значно перевищує програмні домовленості. Окрім стимуляції підвищення процентних ставок, дефіцит такого розміру буде дуже важко профінансувати без підживлення інфляції. Заходи щодо скорочення такого дефіциту все ще в стадії обговорення, однак і вони потребують консенсусу.

Як щодо грошово-кредитної політики? Гривня віднедавна знову опинилася під тиском.

Подальше покращення функціонування валютного ринку має стати пріоритетом для Національного Банку України. Як було узгоджено, відхилення між офіційним обмінним курсом та міжбанківським і надалі скорочуватимуться, аби зменшити деформації від існування паралельних обмінних курсів.

Скорочення надлишку ліквідності в банківській системі є ключовим для полегшення тиску на обмінний курс. Підняття ставки відсотків за депозитними сертифікатами НБУ– які зараз є помітно негативними у реальному вимірі – стане важливим кроком у цьому аспекті.

Що є найбільшою перепоною для впровадження економічної програми?

Розуміння того, підставлено чи ні плече програмі. Для успіху виконання будь-якої економічної програми необхідно мати мінімальний рівень консенсусу. Коли ця економічна програма була створена рік тому, тоді був широкий консенсус в Україні щодо проведення такого курсу. Усі гілки виконавчої влади, громадянського суспільства та навіть опозиції висловили міцну підтримку цієї програми. Суворість ситуації фокусувала учасників тих подій на необхідні дії.

Але політичні події демонструють, що консенсусу наразі досягти набагато складніше. Без нього прогрес зупиниться, відновлення економіки опиниться під загрозою, люди можуть втратити довіру до здатності політиків поліпшити економіку.

Які ризики та виклики постануть у найближчі місяці перед економікою України?

Звичайно, багато залежить від глобальної економіки. Але внутрішні чинники також є важливими. У підсумку: в України ще дуже вразливий стан економіки. Проведення курсу відповідно до програми зупинило запальні процеси в економіці, але одужання триватиме ще довго. Невпевненість у проведенні курсу шкодить довірі та здатна пустити відновлення під укіс.

Ми дуже віримо в те, що ті кроки, до яких вдається влада для виконання програми, є правильними щодо відновлення економіки України й вони покращать стандарти життя українського народу. Але новий бюджет та закон про соціальні стандарти загрожують уже досягнутим здобуткам: без високої інфляції та безробіття таке фінансування неможливе.

Успіх будь-якої програми дуже залежить від власності та отримання належного рівня компромісу в складних рішеннях. Надії українського народу на відновлення не повинні бути зруйновані невпевненістю, тим паче що попереду січневі вибори. У цьому потрібне лідерство всієї влади. Ми готові їй допомогти.

IMF Survey on line