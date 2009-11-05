Ющенко, скоріш за все, заветує закон про мораторій на підвищення цін на ліки
"Мені ще потрібно провести консультації"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО, скоріш за все, заветує Закон “Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час спільної з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ прес-конференції в Києві.
“Скоріше ні, але мені ще потрібно провести консультації з цього приводу”, - наголосив В.ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання, чи підпише він цей закон.
Президент висловив переконання, що проблему високих цін на ліки можна вирішити виключно ринковими методами. “Якщо ми не хочемо заганяти в тінь питання поставки ліків на український ринок, якщо ми не хочемо, щоб ці ліки не мали тієї трикратної ціни, яка є сьогодні, - іншими словами, якщо хочемо здійснити вигоди для людини, то потрібно розширення пропозиції ліків, і тоді ціна обов’язково зменшиться”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.
Водночас він підкреслив, що не допустить політики в цьому питанні. “Я не буду керуватись політичними мотивами. Я не хочу цього”, - сказав Президент.
Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби та вироби медичного призначення».
Законом передбачено на період фінансової кризи встановити мораторій на підвищення цін на всі види ліків і лікарських препаратів вітчизняного й зарубіжного виробництва до встановлення розміру мінімальної зарплати й пенсій на рівні прожиткового мінімуму і до погашення заборгованості з виплати зарплат, стипендій і грошового забезпечення студентів, курсантів і учнів.
Також законом передбачено, що лікарські препарати вітчизняного виробництва реалізуються за цінами, регульованими державою, лікарські препарати зарубіжного виробництва - за цінами, що склалися станом на 1 липня 2008 року.
Закон набирає чинності з дня публікації.