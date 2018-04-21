Довколополітичні події минулого року

В останні дні, і, можна навіть сказати, години минулого року ми б хотіли пригадати найяскравіші політичні події, події за найближчі дванадцять місяців. Проте подумалося: ні, ЗМІ й без того забагато уваги приділяють політиці. Тому ми вирішили пригадати події довколополітичні, тобто ті, що ніби й були народжені політикою і політиками, але політичними їх у чистому вигляді назвати не можна. При цьому можна зазначити, що багато які з цих подій обговорювалися не менше, ніж політичні. Згадуємо їх не по порядку, а мірою виникнення в голові.

Калашников проти порно З таких подій, мабуть, варто відзначити зважене зауваження регіонала Олега Калашникова журналістам каналу СТБ у липні. Загалом неслабкий дядечко Калашников разом з іншими своїми неслабкими однопартійцями напав на дівчину Маргариту Ситник та її колегу Володимира Новосада, після чого заявив: який такий напад? Виявляється, Калашников просто зробив зауваження «людині, яка, використовуючи камеру, здійснювала зйомку нижньої білизни дівчат, що перебували на сцені». Конфлікт призвів до того, що Віктор Янукович навіть пообіцяв виключити депутата з Партії регіонів. Звичайно, цього не сталося, виключення з ПР було б рівносильним вигнанню ув`язненого з тюрми за погану поведінку.

Азаров і всі 14 бюджетів У зв`язку з цим спадає на думку участь Азарова в ухваленні чотирнадцятого бюджету у ВР, при цьому перший віце-прем`єр кинув представникам від опозиції: «Та пішли ви!» Депутати нікуди не пішли, а Азаров пояснив свою позицію: «Для вас це ігри, а для мене – все моє життя, для мене це 14-й бюджет!»

Ющенко і мотоцикл Безумовно, найважливішою довколополітичною подією року можна назвати той факт, що президент став потенційним байкером. Дружина Віктора Андрійовича Катерина зробила йому подарунок – «Харлі-Девідсон», улюблений мотоцикл всіх байкерів. Щоправда, цей мотоцикл, як кажуть, вже не дівчинка, дата випуску машини – 1942 рік, вона майже на двадцять років старша за найпершу леді країни. Утім, либонь, це не завадить Віктору Андрійовичеві привернути увагу байкерів у будь-якому барі.

Посиденьки «любих друзів”

Видатною довколополітичною подією були посиденьки «любих друзів», пишномовно названі третім з`їздом НСНУ. Спочатку представники НСНУ зібралися 21 жовтня і, посидівши сорок хвилин, розійшлися, щоб зустрітися за три тижні. Удруге говорили дванадцять годин. Від з`їзду чекали, що він розжене політраду партії, призначить нового голову, але не судилося. Чому? На те й посиденьки «любих друзів».

Оживлення Ківалова (Шуфрича)

Ще ми виділили подію, яку інакше, ніж оживленням не назвеш. Мабуть, ви здогадуєтеся, що йтиметьсяе про Сергія Ківалова. Як відомо, після Помаранчевої революції колишній голова ЦВК кудись зник, але потім знову сплив і став депутатом парламенту. Більш того, почесний «Підрахуй» України очолив Комітет Верховної Ради з питань правосуддя. Далі – більше. Після поразки на парламентських виборах своєї партії скандальний політик Нестор Шуфрич зник з поля зору. А нещодавно став міністром надзвичайних ситуацій. Отака повна реанімація.

Палець Черновецького Запам`яталися і ділові дискусії в Київраді. Суперечки в стінах столичної мерії призвели до запеклих бійок, і за цим було дуже весело спостерігати. У протистоянні пролилася безневинна кров київського мера Леоніда Черновецького – він поранив пальця. Лихослови стверджують, що це був перст, вказуючий на двері незадоволеним депутатам.

Ігри в Тарасюка Звісно, подією року можна назвати винахід національної української гри «Штовхалочки з Борисом Тарасюком». Це було справді захопливе видовище: міністр закордонних справ приходив на засідання Кабміну, а його туди не пускали представники Партії регіонів. Треба сказати, Тарасюк програв у «штовхалочки»: на останнє засідання він замість себе відрядив заступника Миколу Маймескула. «Штовхалочок» з Миколою Маймескулом помічено не було. Подивімося, що буде наступного року.

Перли перед Кушнарьовим Безумовна подія – подарунок депутата Євгена Кушнарьова Юлії Тимошенко. На черговій сесії народні обранці чомусь підняли питання про депутатські пільги. Обурений жирним життям своїх колег, Євген Кушнарьов сказав Тимошенко: "Шановна Юліє Володимирівно, і однієї перлини з намиста на вашій шиї достатньо для того, щоб середньостатистична українська сім`я жила 5 років". Уявіть, який це був неоціненний презент для головної «бютівки»! Навіть піарник-початківець, скаже, що, враховуючи теплі відносини між Тимошенко і Кушнарьовим, він вимовив ці слова за домовленістю з Юлією Володимирівною. Адже Тимошенко одразу ж передала своє намисто журналістам на експертизу. Ті мерщій рушили до ювелірного дому "Лобортас і Карпова". Голова дому Ігор Лобортас сказав: "Якби я купував це намисто в Еміратах, то віддав би за нього 300–400 доларів".

Уявіть, який витончений піар, і так задешево! Сама ж Тимошенко зауважила, що це біжутерія, і не має ніякої цінності. А й справді: що таке для Юлії Володимирівни якихось 300-400 зелених?

Добкін і мордобій Гаразд, що це ми все про столицю та про столицю? Довкола теж вирує життя, та ще як, і деякі епізоди цього життя потрапили до нашого рейтингу довколополітичних подій року. З таких можна виділити мирний мітинг проти спорудження супермаркету «Таргет» в Харкові 16 грудня.

Довколополітичним цей захід робить те, що в ньому брали участь мер Харкова Михайло Добкін і секретар міськради Геннадій Кернес. «Мирний мітинг за участю ветеранів війни», як охарактеризували те, що відбувалося, супротивники будівництва, закінчився масовими сутичками. Мітинговці на чолі з Добкіним і Кернесом проникли на територію ділянки, між ними і охоронцями будівництва, в результаті зав`язалася бійка. Підсумок: двох осіб бригади швидкої доставили в невідкладну допомогу. Ще один звернувся до медиків сам. Упродовж години до невідкладної допомоги своїм ходом прибули ще 8 осіб з незначними травмами на обличчях.

СБУ в Харківській області порушила кримінальну справу за фактом масових заворушень. Міліція порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, прокуратура – за фактом службової халатності працівників міліції, присутніх на мітингу. Таким чином, перша столиця показала, що вміє битися не гірше за нинішню.

Ми ж прощаємося з вами до наступного року і бажаємо, щоб вам не довелося в ньому битися!

Антон Зікора