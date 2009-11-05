Компартія зробила вибір між епідемією і Великою Жовтневою

Комуністи через епідемію грипу вирішили не проводити в Києві масові заходи в день 92-ї річниці Великої Жовтневої революції.

Про це повідомляється на офіційному сайті Комуністичної партії України.

«У такій ситуації Комуністична партія України ухвалила рішення не проводити в Києві масових маніфестацій в честь 92-ї річниці Великого Жовтня, обмежившись покладанням квітів до пам`ятників революційної слави», - відзначають комуністи.

Вони підкреслюють, що вперше за вісімнадцять років серце столиці – площа Жовтневої Революції - не заповниться цього дня яскраво-червоними прапорами.

«Скасувати масові маніфестації в столиці примусило нас тільки одне - турбота про здоров`я людей, залишених оранжевою владою наодинці зі смертельно небезпечною заморською заразою. Комуністи ніколи не уподібняться тим націоналістичним лицемірам, які велеречиво просторікують про неземну любов до народу України, а самі напередодні невідворотної епідемії зганяють на площі десятки тисяч своїх співгромадян виключно для того, щоб ефектно показати на телевізійних екранах старт власної президентської кампанії», - йдеться у повідомленні КПУ.