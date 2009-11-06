У Секретаріаті Ющенка вже заговорили про перенесення виборів на 30 травня

Заступник глави Секретаріату Президента України, представник президента у Верховній Раді України Ігор ПОПОВ не виключає введення надзвичайного стану в країні, якщо уряду не вдасться взяти під контроль ситуацію з епідемією грипу.

Таку думку він висловив в авторській статті «Вибори ведуть до "свинячого" сценарію», розміщеній сьогодні в «Українській правді».

На думку І.ПОПОВА, епідемія грипу радикально змінила хід виборчої кампанії в Україні. «Змінено пріоритетність питань порядку денного, поламано плани агітаційних кампаній, штаби терміново переглядають набір технологій для просування своїх кандидатів», - пише автор.

За його словами, попередні спроби набрати рейтинг за рахунок скандалів з «липовими» дипломами», «педофілією», тощо не дали очікуваного результату. «Залишався єдиний інстинкт, на якому можна заробити електоральні дивіденди – страх», - зауважив він.

На його думку, прихід каліфорнійського штаму грипу в Україну виявився дуже вчасним. «Без інформаційної кампанії навколо цього порядок кандидатів у рейтингу навряд чи змінився би і до 7 лютого. Саме криза, всеохватна, з залученням кожного громадянина, з емоціями і панікою – може реально вплинути на результат виборів», - зазначає заступник глави секретаріату.

Водночас, він відразу відкидає штучний характер епідемії. «Фахівці доводять, що вона таки є, і що дійсно хвороба серйозна і боротися нам з нею не один тиждень. На жаль, прихід епідемії ми проспали, так само як і прихід фінансової кризи», - зазначає автор статті.

«Перші десять днів боротьби з грипом – 10:0 на користь епідемії. Система влади реагує досить повільно і часто непрофесійно, у боротьбі більше політики, а не фаховості.

Якщо далі піде так само, і кількість хворих зростатиме, неодмінно постане питання введення надзвичайного стану. У цьому питанні має бути мінімум суб’єктивізму та політиканства.

Якщо в діючих правових умовах влада не впорається – треба вводити надзвичайні умови щодо правил, процедур та менеджменту», - вважає І.ПОПОВ.

За його словами, надзвичайний стан дасть змогу взяти під контроль внутрішніх військ та підрозділів МНС розподіл ліків, дотримання обов’язковості заборони масових заходів, виконання рішень РНБО без політичних дискусій, і нарешті мінімізує появу політиків з коментарями щодо медичних нюансів. Менеджмент операції через єдину вертикальну систему штабів із чітким підпорядкуванням прибере бюрократичні перепони та конкуренцію відомств.

«Будемо сподіватися, що Уряд справиться з епідемією і без надзвичайного стану, але якщо вірус і паніка не будуть погашені – керівник уряду стане перед серйозною дилемою», - сподівається заступник глави СП.

На його думку, випустити ситуацію з-під контролю – це пряма загроза національній безпеці. «Зробити подання про надзвичайний стан – це перенесення виборчої кампанії та втрата шансів на перемогу», - наголошує він.

Також він зауважує, що вже сьогодні епідемія ставить питання щодо рівності кандидатів та прав виборців. «Режим карантину діє в областях одного політичного "кольору" і не діє в інших, що впливає на доступ виборців до інформації. Заборона масових заходів більше вдарила по опозиційних кандидатах, бо кандидати при владі можуть відвідувати карантинні області, зустрічатися з активом, із пресою у рамках боротьби з епідемією, опозиційні кандидати таким чином є дискримінованими», - наголошує він.

Говорить І.ПОПОВ й про інші ризики перебігу виборчої кампанії в умовах карантину, в тому числі й планів уточнення списків виборців, набору людей в виборчі комісії.

«Маючи більше, ніж 2 місяці до дня голосування, цілком можливо подолати першу хвилю каліфорнійського грипу і не допустити наступні хвилі. Проте в разі оголошення надзвичайного стану вибори треба буде не призупиняти, а переносити», - вважає заступник глави СП .

«В разі дії режиму надзвичайного стану протягом двох місяців, нова дата виборів може припасти на 30 травня, одночасно з місцевими виборами, що до речі зекономить державі мільярд гривень. Одночасні вибори ускладнюють роботу комісій, проте в умовах економічної кризи потрібно економити», - підкреслює він.