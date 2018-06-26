Віхи тижня: Гримаси політичної епідемії і свиня від МВФ

Піар на заходах щодо боротьби з грипом перетворився на органічну частину виборчої кампанії основних учасників президентських перегонів. МВФ вирішив повернутися до співпраці з Україною після завершення президентської кампанії.

Половина України прожила минулий тиждень в умовах карантину, друга половина країни готується переступити епідемічний поріг. Ліків від грипу в аптеках не вистачає, зате Юлія Тимошенко примудрилася зустріти літаки з вантажем препарату «Таміфлю» і в Києві, і ві Львові, так наче інших чиновників, здатних супроводжувати ліки до місця призначення, в уряді не залишилося. Юлія Володимирівна й позиціонує себе останнім часом як загальнонаціональна сестра милосердя зі звичками богині Немезиди. Шкода, що її вояжі країною ніяк не впливають на стан епідемії, а селекторні наради з трансляцією на ТБ після перестрілки прем`єра з полтавським губернатором Асадчевим, ймовірно, припиняться. Той дозволив собі нагадати, що і прем`єр, і губернатор, й інші чиновники - пацієнти, а не лікарі, за що був удостоєний яскравого епітета «бестолоч» і названий керівником виборчого штабу Ющенка у регіоні. За ситуації, коли спалах епідемії влада проспала, прем`єрові нічого не залишається, як йти на повідці у громадської думки і демонструвати милосердя і турботу.

Несподіваний випад на адресу прем`єра зробив Володимир Литвин, який звинуватив БЮТ і уряд в організації галасу навколо грипу, щоб приховати незадовільну підготовку до опалювального сезону. І спікер, і регіонали стверджують, що на початку листопада 5 мільйонів осіб сиділи в холодних квартирах. Володимир Михайлович, схоже, перестав витримувати коаліційну пристойність і намагається привернути до своїх заяв увагу електорату.

Віктор Ющенко також побував в осередку епідемії, прихопивши з собою не лише родину, але й білоруського колегу Олександра Лукашенка з улюбленим сином Колею. Олександр Григорович до епідемії свинячого грипу ставиться вельми іронічно, а в Україні спілкувався з лідерами країни з помітним задоволенням. Навіть погодився на ратифікацію договору про державний кордон з Україною. Ющенко зі свого боку висловився за присутність Білорусі у Раді Європи і виду не показував, що сидить за одним столом з політиком, якого ще кілька років тому називали «останнім диктатором Європи».

Правда, всю толерантність і привітність Віктор Андрійович, мабуть, витратив на Лукашенка. Для вітчизняних політиків у Президента залишилися тільки критичні стріли і звинувачення. Ющенко публічно засудив «спікера, прем`єра і лідера опозиції», які ігнорували початок епідемії і зібрали в столиці тисячі своїх прихильників на з`їзди з висунення кандидатами в президенти. Сам глава держави, як відомо, через карантин був позбавлений можливості провести презентацію своєї передвиборної програми. До того ж Ющенко продовжує масовану критику газових контрактів. Цього разу Україні вдалося оплатити спожитий минулого місяця газ, але на це пішли кредитні ресурси МВФ з нацбанківської заначки. Звідки брати кошти в грудні, якщо Міжнародний валютний фонд обіцяє відновити співпрацю з нашою країною тільки після президентських виборів, ніхто не знає.

Хоча Віктор Ющенко заперечує наявність підстав для введення надзвичайного стану, представники президентського оточення подібного сценарію розвитку подій не виключають. Постпред глави держави в парламенті Ігор Попов навіть дав зрозуміти, що при введенні НС президентські вибори доведеться перенести на 30 травня. Поки в штабах кандидатів прораховують ризики й переваги такого варіанту, можна сказати, що спонсори фаворитів президентської кампанії подібним сценарієм будуть однозначно незадоволені. Заразом варто зазначити, що в Україні мало хто розуміє, що несе з собою надзвичайний стан, зате і зараз очевидно, що він не стане реальною підмогою в боротьбі з грипом.

Зате кандидатів на президентське крісло цього разу буде не більше двох десятків, що дозволить не дрібнити шрифт у виборчих бюлетенях. Певно з прицілом на інструмент виборця провів безболісну трансформацію Василь Гуменюк, який узяв на час виборів прізвище Противсіх. Готується до участі у виборчій кампанії і прогресивна соціалістка Наталія Вітренко, якій видалася нагода знову помірятися силами з лідером СПУ Олександром Морозом, і мер Ужгорода Сергій Ратушняк, здатний зіпсувати настрій Арсенію Яценюку.

Останній, до речі, своїм автографом взяв участь у зміщенні зі свого поста лідера фракції «НУНС» Миколи Мартиненка. Як і заведено в парламенті останнім часом, рішення ухвалювалося шляхом збору підписів, і «вистрілило» волею першого віце-спікера. 6 листопада Олександр Лавринович на правах головуючого на парламентському засіданні оголосив про відкликання Мартиненка з поста лідера фракції. Союзники Миколи Володимировича кричать про незаконність цього кроку, погрожують Генеральною прокуратурою і судом, на захист прав Мартиненка виступили навіть відомі «правозахисники» з БЮТ. Ця буря в склянці фракційної води матиме сенс тільки в тому випадку, якщо зможе перетворитися на епіцентр урагану, здатного вимести Юлію Тимошенко з прем`єрського кабінету. Сама ж по собі фракція «Наша Україна - Народна самооборона» інтересу не становить: у ній дуже складно відшукати реальний центр влади.

Євген Магда