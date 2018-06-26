Віхи тижня: Гримаси політичної епідемії і свиня від МВФ
11:45, 09 листопада 2009
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За газ заплатили кредитними ресурсами. Звідки брати кошти в грудні, якщо МВФ обіцяє наступний транш тільки після президентських виборів, ніхто не знає...
Піар на заходах щодо боротьби з грипом перетворився на органічну частину виборчої кампанії основних учасників президентських перегонів. МВФ вирішив повернутися до співпраці з Україною після завершення президентської кампанії.
Юлія Тимошенко
Половина України прожила минулий тиждень в умовах карантину, друга половина країни готується переступити епідемічний поріг. Ліків від грипу в аптеках не вистачає, зате Юлія Тимошенко примудрилася зустріти літаки з вантажем препарату «Таміфлю» і в Києві, і ві Львові, так наче інших чиновників, здатних супроводжувати ліки до місця призначення, в уряді не залишилося. Юлія Володимирівна й позиціонує себе останнім часом як загальнонаціональна сестра милосердя зі звичками богині Немезиди. Шкода, що її вояжі країною ніяк не впливають на стан епідемії, а селекторні наради з трансляцією на ТБ після перестрілки прем`єра з полтавським губернатором Асадчевим, ймовірно, припиняться. Той дозволив собі нагадати, що і прем`єр, і губернатор, й інші чиновники - пацієнти, а не лікарі, за що був удостоєний яскравого епітета «бестолоч» і названий керівником виборчого штабу Ющенка у регіоні. За ситуації, коли спалах епідемії влада проспала, прем`єрові нічого не залишається, як йти на повідці у громадської думки і демонструвати милосердя і турботу.
Володимир Литвин
Несподіваний випад на адресу прем`єра зробив Володимир Литвин, який звинуватив БЮТ і уряд в організації галасу навколо грипу, щоб приховати незадовільну підготовку до опалювального сезону. І спікер, і регіонали стверджують, що на початку листопада 5 мільйонів осіб сиділи в холодних квартирах. Володимир Михайлович, схоже, перестав витримувати коаліційну пристойність і намагається привернути до своїх заяв увагу електорату.
Віктор Ющенко також побував в осередку епідемії, прихопивши з собою не лише родину, але й білоруського колегу Олександра Лукашенка з улюбленим сином Колею. Олександр Григорович до епідемії свинячого грипу ставиться вельми іронічно, а в Україні спілкувався з лідерами країни з помітним задоволенням. Навіть погодився на ратифікацію договору про державний кордон з Україною. Ющенко зі свого боку висловився за присутність Білорусі у Раді Європи і виду не показував, що сидить за одним столом з політиком, якого ще кілька років тому називали «останнім диктатором Європи».
Правда, всю толерантність і привітність Віктор Андрійович, мабуть, витратив на Лукашенка. Для вітчизняних політиків у Президента залишилися тільки критичні стріли і звинувачення. Ющенко публічно засудив «спікера, прем`єра і лідера опозиції», які ігнорували початок епідемії і зібрали в столиці тисячі своїх прихильників на з`їзди з висунення кандидатами в президенти. Сам глава держави, як відомо, через карантин був позбавлений можливості провести презентацію своєї передвиборної програми. До того ж Ющенко продовжує масовану критику газових контрактів. Цього разу Україні вдалося оплатити спожитий минулого місяця газ, але на це пішли кредитні ресурси МВФ з нацбанківської заначки. Звідки брати кошти в грудні, якщо Міжнародний валютний фонд обіцяє відновити співпрацю з нашою країною тільки після президентських виборів, ніхто не знає.
Віра Ульянченко, Олександр Лукашенко, Віктор Ющенко та Петро Порошенко у Івано-Франківську
Хоча Віктор Ющенко заперечує наявність підстав для введення надзвичайного стану, представники президентського оточення подібного сценарію розвитку подій не виключають. Постпред глави держави в парламенті Ігор Попов навіть дав зрозуміти, що при введенні НС президентські вибори доведеться перенести на 30 травня. Поки в штабах кандидатів прораховують ризики й переваги такого варіанту, можна сказати, що спонсори фаворитів президентської кампанії подібним сценарієм будуть однозначно незадоволені. Заразом варто зазначити, що в Україні мало хто розуміє, що несе з собою надзвичайний стан, зате і зараз очевидно, що він не стане реальною підмогою в боротьбі з грипом.
Зате кандидатів на президентське крісло цього разу буде не більше двох десятків, що дозволить не дрібнити шрифт у виборчих бюлетенях. Певно з прицілом на інструмент виборця провів безболісну трансформацію Василь Гуменюк, який узяв на час виборів прізвище Противсіх. Готується до участі у виборчій кампанії і прогресивна соціалістка Наталія Вітренко, якій видалася нагода знову помірятися силами з лідером СПУ Олександром Морозом, і мер Ужгорода Сергій Ратушняк, здатний зіпсувати настрій Арсенію Яценюку.
Микола Мартиненко
Останній, до речі, своїм автографом взяв участь у зміщенні зі свого поста лідера фракції «НУНС» Миколи Мартиненка. Як і заведено в парламенті останнім часом, рішення ухвалювалося шляхом збору підписів, і «вистрілило» волею першого віце-спікера. 6 листопада Олександр Лавринович на правах головуючого на парламентському засіданні оголосив про відкликання Мартиненка з поста лідера фракції. Союзники Миколи Володимировича кричать про незаконність цього кроку, погрожують Генеральною прокуратурою і судом, на захист прав Мартиненка виступили навіть відомі «правозахисники» з БЮТ. Ця буря в склянці фракційної води матиме сенс тільки в тому випадку, якщо зможе перетворитися на епіцентр урагану, здатного вимести Юлію Тимошенко з прем`єрського кабінету. Сама ж по собі фракція «Наша Україна - Народна самооборона» інтересу не становить: у ній дуже складно відшукати реальний центр влади.
Євген Магда
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