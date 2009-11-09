У Ющенка зрозуміли, про що Тимошенко «донесла» Путіну

Представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає необгрунтованими звинувачення прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА і Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА в можливому зриві Україною транзиту російського газу до Європи.

Про це Б.СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Я відразу хочу відмести всі ці інсинуації, оскільки це абсолютно не відповідає дійсності», - сказав він.

При цьому представник Президента України зазначив, що контракти на транзит газу й на його закупівлю, які були укладені в січні 2009 року, між собою ніяк не пов`язані – ні юридично, ні фізично.

«Тому сьогодні українська сторона, маючи 27 млрд. куб. м газу в підземних сховищах і маючи відремонтовану, технічно справну газотранспортну систему, абсолютно гарантовано забезпечить транзит російського природного газу через нашу територію, якщо такий газ надійде в українську газотранспортну систему», - додав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, «російські керівники почали свою пропагандистську, дискредитивну лінію проти Української держави, як вони самі зазначають, після телефонної розмови з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО».

«На мою думку, це вкрай негативне явище, оскільки вперше в новітній історії України прем`єр-міністр нашої держави замість того, щоб вирішувати питання щодо проплати за газ і взагалі щодо життя газового сектора Української держави, звертається не до Президента, не до українського парламенту, не до українського уряду, не до НАК «Нафтогаз України», а робить фактично політичний донос за кордон, і на підставі цього політичного доносу, керівники сусідньої держави поширюють неправдиву інформацію нашим західним партнерам», - сказав представник Президента України.

Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що за десять місяців Україна купила 19 млрд. куб. м російського газу (плановий обсяг 31,667 млрд. куб. м) на суму 4,59 млрд. дол., з яких половина – це запозичені кошти.

При цьому він додав, що недобір Україною російського газу становив 12 млрд. куб. м, за який зберігається загроза штрафних санкцій на суму майже 8 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня – початку листопада ц.р. В.ПУТІН і Д.МЕДВЕДЄВ заявили про можливий зрив транзиту російського газу до Європи.

Зокрема, 30 жовтня російський прем`єр Володимир ПУТІН, посилаючись на заяви прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО, заявив, що в України виникають проблеми з оплатою за російський газ, а Євросоюз відмовляє їй у фінансовій допомозі в цьому питанні.

«За словами прем`єр-міністра України, Віктор ЮЩЕНКО перешкоджає нормальній співпраці між центральним банком, у розпорядженні якого знаходяться ці золотовалютні резерви, з урядом України, й блокує переказ відповідних грошових коштів», - сказав В.ПУТІН.

6 листопада Україна в повному обсязі розрахувалася за поставлений у жовтні газ.