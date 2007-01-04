Поживанов вважає, що політичні сили мають піти компромісним шляхом

14:30, 04 січня 2007
Політика
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Нові зміни до Конституції

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Михайло ПОЖИВАНОВ вважає, що цього року конституційні зміни мають бути скасовані.

В інтерв’ю УНІАН М.ПОЖИВАНОВ зауважив, що це має відбутися паралельно з ухваленням нових змін до Конституції України.

Депутат сподівається, що найближчим часом розпочне роботу Конституційна комісія, ініційована Президентом України. “Конституція в тому вигляді, якому вона є, зараз працювати не може. Виникають тільки постійні конфлікти, якби хто з лідерів Партії регіонів не намагався говорити про різні тлумачення, бажання когось перетягнути на себе ковдру, насправді відбувається зовсім інше – Конституцією нормально не розподілені повноваження між Президентом і урядом, є протиріччя навіть всередині уряду”, - вважає М.ПОЖИВАНОВ.

На його думку, навіть антикризова коаліція працює не на коаліційних засадах. “Немає членів уряду від Компартії, вони просто продали свої квоти і туди прийшли люди, які хочуть заробляти гроші, або представляти якісь клани”, - сказав М.ПОЖИВАНОВ. На його переконання, якщо не виписати в нових змінах до Конституції чіткі умови роботи уряду, то конфлікти, що виникли в минулому році, будуть продовжуватись.

М.ПОЖИВАНОВ вважає, що вже в січні або в лютому Конституційний Суд України прийме позитивне рішення за його поданням і скасує закон від 4 серпня 2006 року, що забороняє КС переглядати конституційну реформу (введену в дію 8 грудня 2004 року законом № 2222 “Про внесення змін до Конституції України” - УНІАН).

“І вже під час розгляду в КС подання про неконституційність в цілому політреформи, остаточний варіант законопроекту №2222 просто не проходив експертизу і не отримав висновків Конституційного Суду, тому ми всі розуміємо, що політреформа буде скасована”, - наголосив депутат, додавши, що той, хто пов’язує скасування політреформи з третім туром президентських виборів, помиляється, оскільки виборче законодавство відноситься до судів загальної юрисдикції, Також М.ПОЖИВАНОВ нагадав, що рішення про третій тур виборів Президента приймав у 2004 р. Верховний Суд України.

Він вважає, що політичні сили мають піти компромісним шляхом: під час розгляду Конституційним Судом подання щодо скасування політреформи, Верховна Рада може консенсусом ухвалити нові зміни до Основного Закону, які влаштують всі політичні сили.

 

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