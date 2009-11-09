Ющенко призначив зустріч надзвичайній комісії Тимошенко

Сьогодні о 15.00 Глава держави проведе нараду з членами державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабінеті Міністрів.

На нараді передбачена доповідь Секретаря РНБОУ Раїси Богатирьової щодо виконання Указу Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 жовтня 2009 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху пандемічного грипу в Україні», повідомили УНІАН у прес-службі Апарату РНБОУ.

За підсумками наради з членами державної надзвичайної протиепідемічної комісії, орієнтовно після 16.00, Р.БОГАТИРЬОВА поспілкується зі ЗМІ.