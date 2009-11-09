Представники ВООЗ дякують Кабміну за високий рівень боротьби з епідемією

Представники Всесвітньої організації охорони здоров’я висловили вдячність уряду України і особисто прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО за високий рівень боротьби з епідемією пандемічного грипу.

Про це заявив керівник Міжнародної місії Європейського бюро ВООЗ Юкка ПУККІЛА під час зустрічі прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з представниками Всесвітньої організації охорони здоров’я, повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

«Я хотів би від імені системи ООН і від імені місії подякувати уряду України за те, що прийняли нас тут, і за лідерство, яке Ви особисто, прем’єр-міністре, взяли у відповіді на епідемію пандемічного грипу», - зазначив Ю.ПУККІЛА, подякувавши також міністру закордонних справ за координацію двосторонньої співпраці.

У свою чергу керівник бюро Всесвітньої організації охорони здоров`я в Україні Ігор ПОКАНЕВИЧ також подякував уряду України за ефективні дії та заходи, вжиті після оголошення 6-ї фази пандемії. Він висловив вдячність уряду за повний доступ до інформації, зокрема, за повну відкритість як з боку Міністерства закордонних справ, так і з боку Міністерства охорони здоров’я.

І.ПОКАНЕВИЧ також наголосив, що за результатами роботи Місії ВООЗ у західних областях України та Житомирській області, яка ще не зіткнулася з проблемою грипу, спостерігається високий рівень підготовки боротьби з епідемією грипу.