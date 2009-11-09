Мороз живе на одну пенсію (декларація)

Центральна виборча комісія оприлюднила декларацію про доходи кандидата у Президенти України, лідера Соціалістичної партії Олександра МОРОЗА.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з оприлюдненими на сайті ЦВК документами, О.МОРОЗ у 2008 році мав єдине джерело доходу – пенсію, а саме: 219 тис. 38,28 грн.

Крім того, у власності кандидата у Президенти квартира площею 107 кв. м. Родина у минулому році отримала 7 тис. 776 грн. пенсії. Автомобілів, земельних ділянок та житлових будинків ні О.МОРОЗ, ні його родина не мають.

Як повідомлялося, станом на 9 листопада ЦВК офіційно зареєструвала шістнадцятьох кандидатів у Президенти: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолія ГРИЦЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКА, Володимира ЛИТВИНА, Сергія ТІГІПКА, Інну БОГОСЛОВСЬКУ, Віктора ЯНУКОВИЧА, Віктора ЮЩЕНКА, Олега ТЯГНИБОКА, Юрія КОСТЕНКА, Юлію ТИМОШЕНКО, Олександра ПАБАТА, Михайла БРОДСЬКОГО, Василя ПРОТИВСІХ та Олександра МОРОЗА.