Експерти кажуть, що Ющенко не пустив в країну $5 мільярдів

Економічні експерти вважають, що підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону щодо підвищення соціальних стандартів стало причиною призупинення співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною.

Так, у коментарі УНІАН директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ зауважив, що ключовим приводом для заморожування співпраці України та МВФ стало ухвалення так званого закону про підвищення соціальних стандартів.

«Це не означає, що МВФ проти підвищення соціальних стандартів, - сказав експерт. – Він проти того, щоби це робилося без урахування реальної економічної ситуації».

Другою причиною є неузгодженість позицій представників української влади, підкреслив І.БУРАКОВСЬКИЙ. «Власне, відповідальними за фінансову та економічну політику є уряд та НБУ, яким переважно не вдається узгодити свою позиції. Крім того, на це поле часто заходить Президент. Відтак, МВФ незрозуміло, чому не виконуються узгоджені домовленості», - зазначив експерт.

Очевидно, сказав І.БУРАКОВСЬКИЙ, наслідком такого рішення МВФ стане втрата довіри до України як партнера, а це створить проблеми, зокрема, для бізнесу та співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями.

«Наприклад, Єврокомісія пропонувала надати під 500 млн. євро для підтримки банківського сектору України, але умовою надання цієї допомоги була співпраця з МВФ», - підкреслив І.БУРАКОВСЬКИЙ.

МВФ також служить орієнтиром для багатьох рейтингових агенцій. Так, Standard & Poors вже знизило суверенний рейтинг України, нагадав експерт.

«На сьогодні ціна питання заморожування співпраці з Міжнародним валютним фондом складає близько 5 млрд. доларів, - зазначив І.БУРАКОВСЬКИЙ. – Це гроші, які могли бути спрямовані для мінімізації наслідків економічної кризи. І тепер Україна не матиме такої можливості. Крім того, цілком очевидно, що на валютному ринку пануватиме невпевненість та падіння довіри до гривні».

Завідувач відділу економічної та соціальної стратегії Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав ЖАЛІЛО вважає, що рішення про призупинення співпраці з МВФ ухвалила саме Україна, коли парламент прийняв, а Президент підписав закон про підвищення соціальних стандартів. Експерт нагадав, що скасування цього закону було однією з умов продовження співпраці з МВФ.

Крім того, на думку Я.ЖАЛІЛА, у передвиборчий період неможливо виконати і більшість інших вимог МВФ, оскільки вони передбачають непопулярні заходи.

Експерт зазначив, що найбільш гостра потреба у коштах – саме сьогодні, у пік виплат за зовнішніми зобов‘язаннями України, а після виборів потреба у запозиченнях від МВФ буде не такою гострою. «Саме цими міркуваннями, вочевидь, керувалися політики, фактично ухвалюючи рішення про відмову від коштів МВФ», - сказав Я.ЖАЛІЛО.

Економічний експерт Школи політичної аналітики при НаУКМА Сергій КИСЕЛЬОВ нагадав: «МВФ давав доволі чіткі сигнали, що Президентові ЮЩЕНКУ не варто підписувати економічно вкрай невиважений закон про підвищення соціальних стандартів, адже він несе суттєві ризики з точки зору інфляції і зростання безробіття». За підрахунками МВФ, підписання цього закону може призвести до зростання дефіциту державного бюджету до 7-8% ВВП, зауважив експерт.

Наслідком заморожування співпраці з МВФ, на думку С.КИСЕЛЬОВА, стане послаблення гривні на валютному ринку. Це призведе до проблем у банківському секторі, де може зрости частка «поганих» кредитів (зараз таких близько 5%), постраждають сімейні бюджети тих родин, які брали кредити, номіновані у доларах або євро.

«Через це рішення МВФ, Україну також позбавляють додаткової страховки у виконанні держбюджету, - сказав С.КИСЕЛЬОВ. – Адже на фінансування дефіциту бюджету з коштів МВФ було спрямовано 4,7 млрд. дол. Ще одну страховку покриття дефіциту держбюджету - надходження коштів від приватизації - також заблоковано Президентом ЮЩЕНКОМ. Очевидно, що підписуючи закон про соцстандарти, Президент керувався мотивами, пов’язаними із політичною боротьбою. Адже навіть економісти з Секретаріату Президента свого часу прогнозували, що В.ЮЩЕНКО накладе вето на закон про підвищення соціальних стандартів, як такий, що не має реального економічного обгрунтування».

На переконання економіста Віктора ЛИСИЦЬКОГО, призупинення співпраці з МВФ призведе до виключно негативних наслідків. «Останні місяці виплати пенсій та зарплат в бюджетній сфері великою мірою залежали від допомоги МВФ, - нагадав експерт. – Нині уряду Юлії ТИМОШЕНКО знову доведеться у надважких умовах відшукувати кошти для цих виплат».

За його словами, останньою краплею для МВФ стало підписання В.ЮЩЕНКОМ ухваленого на вимогу Партії регіонів закону про підвищення соціальних стандартів. «Фахівці МВФ бачать, що темпів одужання української економіки поки що недостатньо для забезпечення таких рішень. МВФ позичало гроші на оздоровлення економіки, а не на популістське проїдання», - наголосив В.ЛИСИЦЬКИЙ.

Він зазначив, що «свого часу В.ЮЩЕНКО не зрозумів, що Ю.ТИМОШЕНКО, за темпераментом та характером – самостійний політик. І останній рік В.ЮЩЕНКО робить усе, аби її як політика знищити – байдуже, що при цьому він знищує і Україну».