Пенчук хоче перетворити ”крапку” у справі Колесникова на ”кому”

Колишній власник донецького торгового центру «Білий лебідь» Борис ПЕНЧУК подав апеляційну скаргу на постанову Печерського районного суду Києва, який визнав законним рішення Генеральної прокуратури України про закриття кримінальної справи стосовно екс-голови Донецької облради Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Про це УНІАН повідомив сам Б.ПЕНЧУК.

За його словами, він та його адвокат очікували такого рішення Печерського райсуду і зараз, подавши скаргу до вищої судової інстанції, подивляться, наскільки законним буде наступне рішення у цій справі.

Водночас Б.ПЕНЧУК ще раз наголосив, що, незалежно від рішення суду, він має намір довести свою правоту в Європейському суді з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, Б.КОЛЕСНИКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року по кримінальній справі за фактом вимагання у 2002 році акцій торгового центру «Білий лебідь» (Донецьк) в екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Б.ПЕНЧУКА (сина). 2 серпня 2005 р. за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНИКОВ був звільнений, при цьому суд узяв з нього підписку про невиїзд. 30 червня Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу, порушену стосовно Б.КОЛЕСНИКОВА.

Б.ПЕНЧУК оскаржив у суді постанову Генпрокуратури про закриття цієї кримінальної справи.

24 листопада в інтерв`ю газеті «Комерсант-Украина» заступник генерального прокурора, начальник головного слідчого управління Генпрокуратури Ренат КУЗЬМІН заявив про порушення кримінальної справи за фактом фальсифікації кримінальної справи щодо Б.КОЛЕСНИКОВА.

27 грудня Печерський райсуд Києва, розглянувши скаргу Б.ПЕНЧУКА, визнав законним закриття Генпрокуратурою кримінальної справи, порушеної проти Б.КОЛЕСНИКОВА за начебто вимагання акцій зазначеного торговельного закладу.