Тимошенко шукала в Держкомрезерві марлю, а знайшла... протигази для коней

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність перегляду і оновлення запасів мобілізаційного резерву в Держкомрезерві України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді у Волинській обласній державній адміністрації з питань боротьби з епідемією грипу і ГРВІ.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що коли вона ознайомилася зі списком запасів мобілізаційного резерву, то виявила в них протигази для коней. «Де ці коні, і де ці протигази для них?» - зазначила прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що оновлення мобілізаційного резерву на сьогодні є одним з першорядних завдань уряду. «Тепер я думаю, що ми будемо зовсім по-іншому підходити до тієї частини мобілізаційного резерву, яка якраз стосується саме епідемій», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.