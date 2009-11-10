Богословська посадила ялівцевий гай у Запоріжжі

12:59, 10 листопада 2009
Політика
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В акції взяли участь понад 300 людей

Кандидат на пост Президента України Інна БОГОСЛОВСЬКА ініціювала проведення акції «Ялівцевий гай» в одному з найбільш екологічно неблагополучних міст країни - місті Запоріжжя. В акції взяли участь понад 300 осіб, у т.ч. активісти екологічних і молодіжних рухів, жителі міста, повідомили УНІАН у прес-службі кандидата.

Всього було висаджено 60 саджанців ялівцю. «Чисті повітря, річки, водоймища – запорука здоров`я людини. А здоров`я, як ми знаємо, лежить в основі всього: національної економіки, благополуччя, щастя», - відзначила І.БОГОСЛОВСЬКА під час акції.

За її словами, акція «Ялівцевий гай» - один з елементів національної екологічної програми, яку буде реалізовано після її перемоги на президентських виборах 2010 р.

«У програмі «Дорога правди» я пропоную на 2 роки звільнити від оподаткування суми, витрачені на захист навколишнього середовища. Це може бути закупівля обладнання, установка фільтрів, фінансування екологічних програм та інші заходи. Моя позиція проста: поки турбота про зовнішнє середовище не стане державною політикою, здоров`я нації перебуватиме під загрозою», - наголосила політик.

І.БОГОСЛОВСЬКА нагадала: у 2008 р. в атмосферу країни від транспорту і промисловості потрапило 7,2 млн. тонн шкідливих речовин. «І ця цифра, за якою - сотні і тисячі людських життів, збільшуватиметься. Чому? Тому що корупція роз`їдає українську владу. Наприклад, у Запоріжжі депутати обласної ради дозволили одному з великих підприємств безкарно викидати у повітря тисячі тонн шкідливих речовин і отруювати людей. Адже це злочин, і за нього хтось має нести відповідальність», - заявила І.БОГОСЛОВСЬКА.

Після завершення акції політик закликала всіх, кому не байдужа тема екології і здоров`я людей, приєднуватися і ініціювати інші заходи щодо захисту навколишнього середовища.

Довідка УНІАН. Ялівець – хвойний кущ, одна з властивостей якого робити повітря набагато чистішим. За добу один гектар ялівцю випаровує майже 30 кг фітонцидів. Цього досить, щоб очистити атмосферу великого міста від хвороботворних організмів.

 

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