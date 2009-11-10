У Ющенка чекають закону з 3-ма цифрами, які треба ввести заднім числом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише закон про зміни до державного бюджету на 2009 рік щодо підвищення соціальних стандартів тільки-но цей документ надійде до Секретаріату глави держави.

Про це в ефірі «5-го каналу» заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента у Кабінеті міністрів України Олександр ШЛАПАК, повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики СП.

«Ми сьогодні контактували з Апаратом Верховної Ради. На жаль, документ пішов по довгому колу. Зараз він знову знаходиться в комітеті бюджетному, а відношення бюджетного комітету до цього закону відоме. Не знаю, як довго він там пробуде, хочеться, щоб він якомога швидше прийшов, повернувся до Президента», - сказав О.ШЛАПАК.

Він також запевнив, що протягом доби цей документ буде підписаний, оскільки «в ньому немає жодних складнощів, документ надзвичайно простий». «У документі три цифри, які необхідно закріпити як закон, і почати негайно заднім числом, хочу це підкреслити, як в законі сказано, з 1 листопада виплати людям підвищених зарплат і підвищених пенсій, найбіднішим верствам населення», - наголосив О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому закону "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" щодо забезпечення виплати пенсій та соціальних стандартів у підвищеному розмірі. Закон спрямований на забезпечення своєчасного здійснення пенсійних виплат та виплати допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам і тимчасової державної допомоги дітям у встановлених законодавством розмірах. Законом України "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати" з 1 листопада 2009 року підвищено прожитковий мінімум на одну особу до 701 гривні, а для непрацездатних осіб – до 573 гривень. У зв`язку з чим виникла додаткова потреба у коштах Пенсійного фонду України на виплату пенсій у поточному році в обсязі 717 млн. гривень та виплату соціальних допомог у сумі 100 млн. гривень.

Законом передбачається визначити джерелом покриття додаткової потреби у ресурсах Пенсійного фонду України кошти державного бюджету та збільшити видатки державного бюджету за програмою "Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій" на суму 717 млн. гривень; збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям на 100 млн. гривень.

Збільшення видатків за цими бюджетними програмами пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму передбаченого законом обсягу фінансування видатків на обслуговування внутрішнього державного боргу, враховуючи фактичну економію ресурсу на зазначену мету.

В той же час, фракція БЮТ звернулася з вимогою до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА не підписувати цей закон, оскільки він був ухвалений з порушенням Регламенту ВР.