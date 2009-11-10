Ющенко розказав, як Україна своїм грипом весь світ на вуха поставила

І три роки і рік тому статистичні показники захворюваності на грип і ОРВІ були вищими, проте цього року ажіотаж і паніку штучно створено політичними мотивами. Про це заявив Віктор Ющенко у Херсоні на нараді з питань невідкладних заходів щодо забезпечення регіональної безпеки в умовах епідемічної ситуації, повідомляє прес-служба голови держави.

На думку президента, «найбільшим нашим ворогом, коли ми говоримо про сьогоднішню ситуацію, про епідемію – є політична поведінка, яка є абсолютно безвідповідальною і спрямована скоріш за все на те, щоб максимально використати політичну карту в цьому процесі». Ющенко додав, що це робить поведінку людей загалом нераціональною і не адекватною ситуації, ускладнює боротьбу з епідемією, знижує ефективність медичних кроків.

«Найменше, що б мені хотілося, це щоб політик пояснював, як боротися з пандемічним грипом», - підкреслив Президент. Глава держави закликав надати максимально сприятливі можливості для лікарів, в тому числі для їх публічних виступів, відродити довіру до лікаря, надати підтримку з боку державної та місцевої влади.

Президент висловив також незадоволення вітчизняною статистикою, яка, на його думку, не відображає адекватну картину захворюваності, що також ускладнює боротьбу з епідемією. «Статистика подає неадекватну ситуацію в Україні, неповна або викривлена статистика на вуха поставила пів-України та весь світ», - наголосив Ющенко, додавши, що це створює багато психологічних проблем серед населення, яке має знати правдиву інформацію про поширення захворювання.

«Справилися як справилися», - так критично прокоментував Президент України ситуацію з подоланням першої хвилі грипу. Він вказав на низку прорахунків, які існують в урядовій політиці щодо медицини. Зокрема на те, що епідемічний спалах грипу в країні продемонстрував практично повну неготовність вітчизняної санітарно-епідеміологічної служби до виникнення масштабних інфекційних захворювань.

За інформацією Президента, в цілому по країні було зроблено 1082 лабораторні обстеження на предмет наявності вірусу грипу A/H1N1, що не може бути нормальним у ситуації, коли кількість хворих на грип і ОРВІ перевищує мільйон.

Крім того, Президент розкритикував урядову політику боротьби з грипом. Насамперед йдеться про відсутність офіційного рішення про проведення вакцинації проти сезонного грипу. Глава держави повідомив, що вчора, під час зустрічі з членами державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабінеті міністрів він доручив уряду, Міністерству охорони здоров’я та Головному державному санітарному лікарю протягом доби визначитися щодо проведення вакцинації. «Якщо країна не змінить ставлення до такого заходу, як вакцинація – єдиного способу запобігти епідемії грипу, ми будемо зустрічати другу і третю хвилі з важчими наслідками», - переконаний Президент.